شكرا لقرائتكم خبر عن المحلة تترقب 20% من عائد بيع زد لمصطفى العش إلى الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

يترقب مسئولو نادى غزل المحلة الحصول على نسبة 20% من عائد بيع مصطفى العش مدافع الفريق إلى الأهلي بشكل نهائي خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وكان عقد بيع مصطفى العش من المحلة إلى زد ينص على حصول الاول على نسبة إعادة بيع مقدرة بـ20% من قيمة الصفقة.

وحرصت الصفحة الرسمية لنادي زد على توجيه الشكر إلى مصطفى العش لاعب الفريق عقب تحويل إعارته إلى بيع نهائي للنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكتبت الصفحة الرسمية لنادي زد: انتقال لاعبنا مصطفى العش لصفوف النادي الأهلي بشكل نهائي.. شكرًا على كل ما قدّمته خلال سنواتك مع الفريق ".

وأتم زد إجراءات بيع مصطفى العش إلى النادي الأهلي نظير مبلغ مالي وكذلك الحصول على خدمات عبد الله بستانجي مدافع الفريق الأحمر بشكل نهائي.

في شأن جديد ، كشف مصدر داخل نادي زد تطورات صفقة انتقال محمد إسماعيل مدافع الفريق إلى الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد وصول المفاوضات إلى مراحل متقدمة بين الناديين.



أكد المصدر أن الصفقة انتهت بنسبة 90% ولكن الموضوع يتوقف على قيام إدارة نادي الزمالك بتحويل المبالغ المتفق عليها، من أجل إتمام الصفقة والاتفاق على بعض البنود الخاصة في عقد بيع اللاعب إلى القلعة البيضاء.



أوضح المصدر أنه بمجرد الانتهاء من قيام الزمالك بتحويل قيمة الصفقة والاتفاق على بعض البنود سيتم منح الزمالك الاستغناء الخاص باللاعب، وإخطار الجهاز الفني بأن يقوم اللاعب بمغادرة معسكر فريقه الحالي، من أجل الانضمام إلى الزمالك.



أضاف المصدر أن محمد إسماعيل لا يزال متواجد في معسكر فريقه المقام حاليا تحضيرا لخوض منافسات الموسم الجديد، وعند الاتفاق على كل البنود سيقوم اللاعب بمغادرة المعسكر والانضمام إلى الزمالك