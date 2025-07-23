شكرا لقرائتكم خبر عن الكوكى يحسم مصير الجفالى في الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

يترقب مسئولو نادى الزمالك رد نظرائهم بالنادى المصرى على انتقال أحمد الجفالى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى، في ظل رغبة الزمالك في تسويق اللاعب ورحيله عن الفريق لإفساح مكان للاعب أجنبى أخر في القائمة.

ومن المقرر أن يحسم التونسى نبيل الكوكى المدير الفني لفريق المصرى، موقفه من الجفالى سواء بالموافقة على انضمامه للفريق من عدمه، وهوما يترقبه مسئولو الزمالك ، حتى يتحدد موقف اللاعب وحال رفض الكوكى تواجد الجفالى بين صفوف فريقه، سيتم عرض اللاعب على أي فريق أخر، خاصة وأن تواجد الجفالى بين صفوف الزمالك يعرقل اعلان الزمالك عن التعاقد مع لاعب اجنبى أخر بعد شيكو بانزا .

وأصبح الجفالى أزمة داخل صفوف الزمالك فى ظل وجود صعوبة فى تسويقه لإفساح مكان فى قائمة الفريق للاعبين أجانب جدد ممن تم الاتفاق معهم على الانضمام للفريق بالموسم الجديد.

الأجانب فى صفوف الزمالك

يضم الزمالك بين صفوفه 5 لاعبين أجانب حاليا وهم الصفقة الجديدة شيكو بانزا، المغربى محمود بنتايج وصلاح مصدق، التونسى سيف الجزيرى وأحمد الجفالى.

الزمالك يحاول تسويق الجفالى

وحاول الزمالك تسويق الجفالى بالخروج على سبيل الإعارة إلى الأفريقى التونسى إلا أن اللاعب يريد الاستمرار بالدورى المصرى لعدم الحكم على تجربته بالفشل فى تونس، كما أنه يسعى للخروج النهائي وليس على سبيل الإعارة.

الاتحاد السكندرى يرفض الجفالى

وتم عرض الجفالى على الاتحاد السكندرى إلا أن أحمد سامى المدير الفنى للفريق رفض التعاقد مع اللاعب فى ظل إصاباته المتكررة وصعوبة الاستفادة منه فى الفترة الموسم المقبل.

وأغلق الاتحاد السكندرى الباب أمام فكرة ضم الجفالى، سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائى، بناء على وجهة نظر أحمد سامي المدير الفني.

