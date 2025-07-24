شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح مصدق يؤدي تدريبات تأهيلية والزمالك يواصل الاستعداد لودية وادي دجلة والان مع تفاصيل الخبر

أدى صلاح مصدق مدافع الزمالك، تدريبات تأهيلية على هامش المران المسائي اليوم الأربعاء، الذي أقيم على ملعب نادي النادي بالعاصمة الإدارية، في إطار المعسكر المغلق بالعاصمة الإدارية استعداداً للموسم الجديد.

وفضل الجهاز الفني خوض اللاعب لتدريبات تأهيلية في ظل معاناته من إجهاد عضلي، من أجل تجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

كما خاض لاعبو الزمالك تدريبات بدنية خفيفة خلال المران المسائي، الذي أقيم اليوم الأربعاء على ملعب نادي النادي،وبعد ذلك قام الجهاز الفني بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، بتقسيم اللاعبين لمجموعتين، وركز على تنفيذ بعض الجوانب الخططية.

وحرص المدير الفني على توجيه اللاعبين باستمرار خلال الفقرة الفنية وتصحيح الأخطاء.



جدير بالذكر أن الزمالك سيخوض مباراة ودية أمام وادي دجلة يوم الجمعة المقبل قبل ختام المعسكر المغلق يوم 27 يوليو الجاري.

وعقد البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للزمالك جلسة مع عبد الناصر محمد مدير الكرة قبل انطلاق المران المسائي اليوم الأربعاء، على ملعب نادي النادي بالعاصمة الإدارية، في إطار المعسكر المغلق بالعاصمة الإدارية استعداداً للموسم الجديد.

شهدت الجلسة التطرق للحديث حول الفترة المقبلة من معسكر الإعداد، والترتيب لودية وادي دجلة المقبلة قبل ختام المعسكر.

وكان الفريق خاض عدة وديات خلال المعسكر أمام كل من رع والشمس، حيث فاز على رع ودياً بهدف سجله ناصر ماهر فى الدقيقة 27 من عمر المباراة التي أقيمت بينهما يوم الجمعة الماضي، وفى المباراة الثانية فاز الزمالك على الشمس بخمسة أهداف مقابل أربعة، سجل أهداف الزمالك، سيف الجزيري في الدقيقة الثانية عشرة، وأحمد حمدي في الدقيقة 40 من ركلة جزاء، وأحمد شريف في الدقيقة 53 وناصر منسي في الدقيقة 64، وشيكو بانزا في الدقيقة 81.