شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة الكرة تترك مصير فتوح لمجلس الزمالك وفيريرا يرفض عودته والان مع تفاصيل الخبر

قررت إدارة الكرة بنادي الزمالك ترك حرية تقرير مصير أحمد فتوح، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، لمجلس إدارة النادي، بعد الأزمة الأخيرة التي أثارها اللاعب بخروجه من معسكر الفريق المقام حاليًا في العاصمة الإدارية الجديدة، بحجة زيارة عمه المريض، قبل أن يتبين لاحقًا ظهوره في إحدى الحفلات الخاصة بمنطقة الساحل الشمالي.

وشهدت الأيام الماضية حالة من الاستياء داخل الجهاز الفني للفريق، بقيادة المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا، الذي أبدى غضبه الشديد من تصرف اللاعب، واعتبر ما حدث خروجًا صارخًا عن الانضباط والسلوك المهني المطلوب في هذه المرحلة التي يمر بها الفريق، مؤكدًا رفضه التام لعودة فتوح إلى المعسكر في الوقت الحالي.

ويترقب الجميع داخل النادي القرار النهائي الذي سيصدره مجلس إدارة الزمالك خلال الساعات القليلة المقبلة، في ظل تأكيدات من مصادر بالنادي أن هناك نية لاتخاذ إجراء صارم ضد اللاعب، خاصة أن المجلس يعتبر الواقعة تجاوزًا غير مقبول، في توقيت يحتاج فيه الفريق إلى الاستقرار والتركيز الكامل استعدادًا للموسم الجديد.

ومن المنتظر أن يُعقد اجتماع طارئ بين أعضاء مجلس الإدارة لمناقشة الواقعة من كافة الجوانب، سواء من الناحية التأديبية أو من حيث تأثيرها على الفريق، في ظل تمسك الجهاز الفني بفرض حالة من الانضباط داخل صفوف الفريق وعدم التساهل مع أي لاعب لا يحترم النظام.

وتُعد أزمة فتوح الجديدة بمثابة اختبار حقيقي لإدارة الزمالك في كيفية التعامل مع ملف الانضباط داخل الفريق، وسط مطالب جماهيرية باتخاذ موقف حاسم تجاه اللاعب.