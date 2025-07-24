شكرا لقرائتكم خبر عن سيد نصر نائبا لرئيس الاتحاد الأفريقي للكاراتيه.. رسميا والان مع تفاصيل الخبر

فاز سيد نصر، اليوم الأربعاء، بمنصب نائب رئيس الاتحاد الأفريقي للكاراتيه للمرة الثانية، وذلك على هامش البطولة الأفريقية التي تستضيفها نيجيريا.

من جانبه، وجه النائب سيد نصر جزيل الشكر الشكر والعرفان إلى جميع الدول الأفريقية الشقيقة التي دعمت مصر وساندت تواجدها داخل الاتحاد الأفريقي للكاراتيه.

وأضاف أن هذه الثقة الغالية نعتز بها، ونعِدكم أن مصر ستظل دائمًا داعمًا قويًا لكل الأشقاء، وشريكًا أصيلًا في نهضة الرياضة الإفريقية، نحو مستقبل مشرق لأبناء قارتنا.

من جانبه، حرص مجلس إدارة الاتحاد برئاسة محمد الدهراوي على تقديم التهنئة لسيد نصر بمناسبة تجديد الثقة له وتوليه مسئولية نائب رئيس الاتحاد الإفريقي للكاراتيه.

وغادرت بعثة منتخب مصر للكاراتيه مطار القاهرة الدولي متوجهة إلى نيجيريا، وذلك للمشاركة في منافسات البطولة الأفريقية للناشئين والشباب والكبار، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 23 إلى 28 يوليو الجاري.

ويشارك المنتخب المصري في البطولة بقائمة تضم 47 لاعبًا ولاعبة. وتضم قائمة اللاعبين، مصطفى رفعت، زياد الغريب، علي الصاوي، عبد الله ممدوح، عمر أشرف، طه طارق، عبد الله هشام، عادل حسن، عبد الرحمن محمد، طارق فتحي، آدم أحمد، محمود تامر، معاذ إبراهيم، محمد غالي، يوسف صابر، فؤاد غالب، بلال شاكر، محمد جمال، أنس مجدي، كريم زغلول، معاذ السقا، حاتم سالم، جمال محروس، محمد شريف.

أما قائمة اللاعبات فتضم، آية هشام، ريهام أحمد، أحلام حمدي، نورسين كمال، هدير عبد المنعم، منة شعبان، أسماء مجدي، جنى خميس، هنا هاني، جنى محمد، حبيبة عيسى، أسماء محمد، لمار موسى، آلاء أحمد، ملك مؤمن، نورا أحمد، حبيبة مصطفى، ياسمين أحمد، رؤى الطاهر، ريماس أحمد، ريناد أسامة، ومريم أحمد.

يرأس البعثة النائب سيد نصر، نائب رئيس الاتحاد الأفريقي للكاراتيه، ويشرف على الجانب الإداري أشرف أحمد، بينما يتولى عبد الرحمن محمد مهمة أخصائي العلاج الطبيعي.

ويتكون الجهاز الفني من عبد الفتاح النجار المدير الفني ومدرب كوميتيه رجال، وسيف النصر إبراهيم المدير الفني ومدرب كاتا رجال، وهاني شاكر قشطة مدرب كوميتيه سيدات، ومصطفى السنباوي مدرب كوميتيه ناشئات وشابات تحت 18 سنة، ومحمد سيد سالم سيد مدرب كوميتيه ناشئين وشباب تحت 18 سنة، وسارة عاصم مدربة كاتا بنات، وهاني طنيب عبد الله مصطفى مدرب كاتا بنين.

ويضم الطاقم التحكيمي المشارك ضمن البعثة كلًا من عماد السرس، وطارق رجائي، وإيمان حسام، بصفتهم حكامًا دوليين. ويأمل منتخب مصر للكاراتيه في تحقيق نتائج متميزة تضاف إلى سجل إنجازاته القارية والدولية.