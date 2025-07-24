شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعلن رسميا ضم أحمد راضى فى صفوف اليد والان مع تفاصيل الخبر

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، التعاقد مع أحمد راضي، صانع الألعاب أهلي جدة السعودي، لتدعيم صفوف فريق كرة اليد بالقلعة البيضاء، استعدادًا للموسم الجديد. ووقع أحمد راضي على عقد انضمامه للقلعة البيضاء لمدة 3 سنوات في صفقة انتقال حر.

ويمتلك راضي سجلًا مميزًا على المستوى الدولي، حيث كان أحد عناصر منتخب مصر الحاصل على المركز الثالث والميدالية البرونزية في بطولة العالم لكرة اليد للشباب تحت 21 سنة عام 2019، والتي أقيمت في إسبانيا، في إنجاز تاريخي للكرة المصرية.

وتمكن مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، من التعاقد مع بيجاد مروان، لاعب سبورتنج، لتدعيم صفوف فريق كرة اليد بالقلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.

سبورتنج حصل على مقابل مبلغ مالي كبير من الصفقة، بالإضافة إلى انتقال يوسف عزو لاعب الزمالك إلى سبورتنج، كما أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، التعاقد مع يوسف عمرو، لاعب المقاولون العرب، لتدعيم صفوف فريق 2008 لكرة اليد بالقلعة البيضاء.

ويجيد يوسف عمرو اللعب فى مركز الباك رايت، ويُعد من العناصر المميزة في جيله، حيث يُشارك بصفة أساسية مع منتخب مصر مواليد 2008، وتم تصعيده أيضًا لمنتخب 2006، لما يمتلكه من مهارات وإمكانيات فنية عالية.