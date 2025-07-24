شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله السعيد: التجديد للزمالك شرف كبير وأسعى لحصد البطولات والان مع تفاصيل الخبر

عبّر عبد الله السعيد، نجم وسط نادي الزمالك، عن سعادته الكبيرة بتجديد تعاقده مع القلعة البيضاء لمدة موسمين، مؤكدًا أن الاستمرار مع نادٍ بحجم الزمالك يُعد محطة مهمة في مسيرته الكروية.

وقال السعيد في تصريحات عبر برنامج "زملكاوي" على قناة النادي: "التجديد للزمالك شرف لأي لاعب أتطلع لتقديم أفضل ما لدي في الفترة المقبلة من أجل تحقيق الإضافة المرجوة وحصد الألقاب".

وأضاف اللاعب المخضرم: "سأبذل قصارى جهدي مع زملائي بروح الفريق الواحد، من أجل إسعاد الجماهير التي لا تتوقف عن الدعم والمساندة، وهي جماهير تستحق أن نفرحها دائمًا".

وتحدث السعيد عن الصفقات الجديدة، مؤكدًا أنها بحاجة إلى الوقت والدعم من اللاعبين أصحاب الخبرة، وقال: "اللاعبون الجدد عناصر مهمة ويملكون قدرات كبيرة، وسنعمل جميعًا على مساعدتهم للاندماج سريعًا في أجواء الفريق".

واختتم السعيد تصريحاته برسالة مؤثرة للجمهور: "أشكر جماهير الزمالك على ثقتها ودعمها، ونتعهد ببذل أقصى ما لدينا لإسعادهم في الموسم الجديد وتحقيق البطولات التي تليق بهم".