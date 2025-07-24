شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستقر على ضم مازن عبد الغنى لتدعيم صفوف اليد والان مع تفاصيل الخبر

استقر مسئولو النادي الأهلي على التعاقد مع مازن أحمد عبد الغني صاحب الـ17 عاما، قادما من بورسعيد لتدعيم صفوف فريق اليد في الموسم الجديد.

ونجح مسئولو النادى الأهلى فى إنهاء إجراءات ضم سيف عمرو لاعب المقاولون، الذى يبلغ من العمر 17 عاما، لتدعيم صفوف اليد خلال المرحلة المقبلة فى مركز الظهير الأيسر.

كما أنهى مسئولو النادي الأهلي، خلال الساعات الماضية، إجراءات ضم محمد البسيوني لاعب الزمالك السابق لكرة اليد، الذي خاض مؤخرا تجربة احتراف في الوصل الإماراتي، في صفقة انتقال حر لتدعيم صفوف الفريق قبل الموسم الجديد.

ومن المقرر أن يعلن الأهلي عن صفقات اليد الجديدة خلال المرحلة المقبلة من أجل تعويض الراحلين فى ظل احتراف الثلاثي أحمد عادل وعبد الرحمن فيصل وأحمد خيري.

ويعقد خالد العوضى، مدير النشاط الرياضى فى الأهلى، جلسات مع ديفيز لوضع خطة البدائل تمهيدا للإعلان عن الصفقات الجديدة خلال الفترة المقبلة.