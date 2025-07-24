شكرا لقرائتكم خبر عن تأكد غياب محمد حمزة عن منافسات بطولة العالم لسلاح الشيش.. تعرف على تشخيص الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الفحوصات الطبية التي خضع لها محمد حمزة، لاعب منتخب مصر لسلاح الشيش، عن تعرضه لارتجاج في المخ وكدمات في الضلوع، بالإضافة إلى كدمات في عضلات البطن، وذلك عقب الإصابة القوية التي تعرض لها خلال مشاركته في بطولة العالم المقامة حاليًا في جورجيا خلال الفترة من 22 وحتى 30 يوليو الجاري.

وبناءً على تقرير الأطباء سيخضع حمزة لراحة تامة لمدة سبعة أيام دون اي حركة ودون اي تواصل وبالتالي يغيب عن منافسات الفرق في البطولة.

وكان حمزة قد تعرض للإصابة خلال مباراته في دور ربع النهائي، وتم نقله إلى المستشفى فور انتهاء منافساته الفردية، حيث أجرى الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة للاطمئنان على حالته الصحية وتحديد التشخيص الدقيق وبذلك، يتأكد غياب اللاعب عن منافسات الفرق ببطولة العالم.

ويرافق اللاعب في المستشفى كابتن طارق الحسيني رئيس الاتحاد المصري ومدربه وطبيب المنتخب.

وكان حمزة قد أنهى مشاركته في منافسات الفردي بالمركز السادس عالميًا، بعد أداء بطولي في ربع النهائي أمام لاعب البلد المحايد، خسرها بصعوبة بنتيجة 15-14.

وتأخر حمزة خلال اللقاء بنتيجة 10-5، قبل أن يعود ويقلص الفارق إلى 14-11، ثم يتعادل 14-14، لكنه خسر باللمسة الذهبية في لقاء تحامل خلاله على نفسه رغم الإصابة التي لحقت به أثناء سير المباراة.

يذكر أن عبدالرحمن طلبة، لاعب منتخب سلاح الشيش، قد حصد المركز الثاني عشر بالبطولة وذلك عقب تأهله لثمن النهائي قبل أن يودع البطولة بالخسارة أمام محمد حمزة بنتيجة 15-11.