شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة يطمئن على الحالة الصحية لمحمد حمزة لاعب السلاح والان مع تفاصيل الخبر

حرص الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على التواصل هاتفيا برئيس الاتحاد المصري للسلاح الكابتن طارق الحسيني، للاطمئنان على صحة لاعب المنتخب الوطني محمد حمزة بعد إصابته بمنافسات دور الـ8 ببطولة العالم للكبار المقامة بدولة جورجيا.

فيما أكد وزير الرياضة التنسيق مع الاتحاد الدولي للسلاح والاتحاد المصري وكذلك البعثة المصرية المشاركة في البطولة، للاطمئنان على حالة اللاعب والمتابعة اللحظية معه.

وأكد رئيس الاتحاد المصري للسلاح رئيس البعثة المصرية المشاركة بالبطولة أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الطبية اللازمة للاطمئنان على اللاعب، وتم نقله لأحد المستشفيات والذي تولى عملية الفحص الطبي، وأوصى بالراحة التامة للاعب لمدة أسبوع.

وأصيب اللاعب بعدد من الكدمات القوية بالوجه والضلوع، بالإضافة إلى كدمات في عضلات البطن خلال منافسات البطولة.