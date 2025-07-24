شكرا لقرائتكم خبر عن عمر جابر: الزمالك دائما مطالب بالبطولات وأسعى لأكون على قدر المسئولية كقائد والان مع تفاصيل الخبر

أعرب عمر جابر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن ثقته في قدرة الفريق على تحقيق النجاحات خلال الموسم الجديد، مشددًا على أن كل عناصر الفريق يدركون حجم المسئولية الملقاة على عاتقهم لإسعاد جماهير القلعة البيضاء.

وقال عمر جابر في تصريحات نشرها الحساب الرسمي لنادى الزمالك عبر "فيس بوك": "الزمالك دائمًا مطالب بأن يكون بطلًا، وكل اللاعبين يعلمون ذلك جيدًا ويشعرون بالمسئولية".

وأضاف: "أنهينا الموسم الماضي بشكل جيد والحمد لله، وإن شاء الله نقدر نبني عليه في الموسم الجديد، خاصة مع السيستم الجديد الذي وضعه النادي، ومع وجود عناصر جديدة سواء على مستوى الجهاز الفني أو اللاعبين".

وتابع قائد الزمالك: "تشرفت بالتواجد إلى جانب أساطير مثل شيكابالا ومحمد عبد الشافي، فقد قدما الكثير لنادي الزمالك وللكرة المصرية، وأتمنى لهما كل التوفيق في مستقبلهما بعد الاعتزال".

وعن شارة القيادة، قال: "مسئولية كبيرة أن أكون قائدًا لنادٍ بحجم الزمالك، وسأسعى بكل قوة لأن أكون على قدر هذه المسؤولية".

وأشار عمر جابر إلى الدور المهم الذي يلعبه المدير الرياضي للنادي قائلًا: "منذ قدوم مستر جون إدوارد، تم وضع نظام واضح داخل النادي، وإن شاء الله نمشي كلنا عليه ونحقق المطلوب".

واختتم تصريحاته بالتأكيد على الروح القتالية للفريق: "الجميع سيبذل أقصى جهد من أجل إسعاد جماهير الزمالك، وإن شاء الله نفرح سويًا في الموسم الجديد".