علاء نبيل لـ ستوديو إكسترا: أنقذت الرخص التدريبية بعد توقف 7 سنوات

القاهرة - سامية سيد - قال الكابتن علاء نبيل، المدير الفني لاتحاد الكرة، إن فترة توليه المنصب شهدت تحديات كبيرة، أبرزها توقف إصدار الرخص التدريبية للمدربين لمدة سبع سنوات، مؤكدًا أنه خلال عام ونصف تمكن من إعادة تفعيلها وتنظيم عدد كبير من الدورات.

وأوضح خلال حواره مع الإعلامي محمود السعيد في برنامج «ستوديو إكسترا» على قناة «إكسترا نيوز»، أن أحد مسؤولي الاتحاد الأفريقي أشاد بحجم الجهد المبذول، بعدما شاهد تنظيمه لدورة المسار السريع لأول مرة في مصر، والتي تتيح الحصول على رخصتي C وB وفق شروط محددة، من بينها عدد المباريات الدولية والمحلية للاعبين السابقين.

وواصل نبيل، أنه يشرف بشكل شخصي على مقابلات المتقدمين للحصول على رخصة B، من خلال مراجعة سيرهم الذاتية وخبراتهم التدريبية، لافتًا إلى أن اتحاد الكرة وضع في لائحته الجديدة شرطًا يلزم المدربين بالحصول على الرخص التدريبية خلال عامين، وإلا لن يُسمح لهم بالعمل في الأندية أو أي منظومة كروية داخل مصر، مشددًا على دعمه الكبير للمدرب المصري الراغب في التطوير.