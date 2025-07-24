شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب جامعات مصر يحصد فضية التايكوندو في دورة الألعاب الصيفية للجامعات بألمانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد منتخب جامعات مصر الميدالية الفضية في منافسات التايكوندو - كيروجي فرق مختلط، بدورة الألعاب الصيفية للجامعات المقامة بمدينة راين رور بألمانيا، بعد أداء مشرّف في المباراة النهائية أمام منتخب أوزبكستان.

وقد أشاد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس الإتحاد الرياضي المصري للجامعات بالمجهود الكبير الذي بذله لاعبو منتخب جامعات مصر للتايكوندو – كيروجي فرق مختلط، والذي يتكون من آية شحاتة ونادين عمرو ويحيى حسن وعبدالله عصام، كما اثنى على آداءهم، ودورهم الكبير في رفع علم مصر في المحافل الدولية، وقدم لهم الشكر مطالبا كل طلبة الجامعات ببذل أقصى جهد من أجل تشريف بلدهم مصر.

ويتكون وفد مصر في دورة الألعاب الصيفية للجامعات من الدكتور أحمد كامل مهدي سكرتير عام الإتحاد الرياضي المصري للجامعات ورئيس بعثة الإتحاد الرياضي المصري للجامعات، والدكتور عمرو علام أمين صندوق الاتحاد وممثلا عن وزارة التعليم العالي.

يذكر ان الاتحاد الرياضي المصري للجامعات يشارك في الدورة ببعثة رسمية مكونة من ٣٦ طالب وطالبة يتنافسون في مسابقات (التايكوندو - العاب القوي - الجمباز - كرة السلة ٣X٣ - الريشة الطائرة).