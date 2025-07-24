شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعلن التعاقد مع 4 لاعبات جدد فى صفوف الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

تعاقد نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، مع أربع لاعبات جدد لتدعيم صفوف الفريق الأول للكرة الطائرة "سيدات" بالقلعة البيضاء، هن: فريدة الحناوي وهنا تامر، لاعبتا وادي دجلة، فرح العايدي من المقاولون العرب، ومروة مجدي، نادي الشمس.

ووقعت اللاعبات على عقود انضمامهن لنادي الزمالك في حضور نيره الأحمر، عضو مجلس الإدارة، بعد الاتفاق على جميع بنود التعاقد.

وتجيد فريدة الحناوي اللعب في مركز 4، وتشارك هنا تامر في مركز المعد، وتشغل فرح العايدي مركز الليبرو، وتلعب مروة مجدي في مركز 2.

يأتي هذا التعاقد في إطار خطة مجلس إدارة الزمالك لتدعيم الفريق بعناصر قوية ومميزة، استعدادًا للمنافسة على جميع البطولات والألقاب في الموسم الجديد.

وينهى مسئولو نادى الزمالك إجراءات ضم ماتيا ماجدتش محترفة جديدة من كرواتيا لتدعيم صفوف فريق سيدات الكرة الطائرة فى الموسم الجديد لتعويض رحيل المحترفة ميلكا لوبيكسا.

واستقر أحمد فتحى المدير الفنى لفريق سيدات الكرة الطائرة بنادى الزمالك على دخول الفريق معسكر مغلق عقب عودة اللاعبات الدوليات من بطولة العالم المقرر إقامتها شهر أغسطس المقبل بتايلاند استعدادا للموسم الجديد.

ويستعد الزمالك لموسم قوى خاصة أن الفريق تأهل إلى للمرة الثانية لبطولة العالم للأندية بالفوز فى الموسم المنقضى ببطولة أفريقيا على حساب الأهلى.

وأعلن مسئولو اتحاد الكرة الطائرة فتح باب القيد لأندية الرجال والسيدات للموسم المحلى الجديد 2025-2026 يوم 10 أغسطس، على أن يستمر حتى يوم 11 سبتمبر المقبل.