شكرا لقرائتكم خبر عن سيف جعفر: معسكر العاصمة الإدارية مثالى ونستعد بقوة لإسعاد جماهير الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

أعرب سيف فاروق جعفر، لاعب وسط نادي الزمالك، عن رضاه عن سير معسكر الفريق الحالي في العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدًا أن الأجواء الإيجابية والتركيز العالي يسيطران على اللاعبين خلال فترة الإعداد.

وقال جعفر في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على قناة الزمالك: "المعسكر يسير بشكل ممتاز، وكل اللاعبين يقدمون أقصى ما لديهم استعدادًا للموسم الجديد، وهدفنا هو إسعاد جماهير الزمالك وتحقيق البطولات".

وأشاد لاعب الزمالك بالتعامل المثالي من المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا، موضحًا أنه يعمل على تطوير اللاعبين في كافة الجوانب، مما يمنح الجميع دافعًا قويًا لتقديم الأفضل.

كما أبدى سيف تفاؤله بالصفقات الجديدة، مؤكدًا أنها تمثل إضافة قوية للفريق، وقال: "اللاعبون الجدد مميزون للغاية، وسندعمهم بقوة لسرعة التأقلم والنجاح".

وعلى المستوى الشخصي، أشار جعفر إلى أنه يسعى لتقديم موسم مميز، وأضاف: "رغم الظروف الخاصة التي أثرت على بدايتي في الموسم الماضي، إلا أنني أنهيته بشكل جيد، وأتطلع للبناء على ذلك وتقديم مستوى أفضل في الموسم المقبل".