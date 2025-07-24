شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى شلبى يودع جمهور الزمالك: لكل بداية نهاية والان مع تفاصيل الخبر

حرص مصطفى شلبى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك على وداع جمهور النادى، بعد انتقاله رسميا إلى البنك الأهلى خلال الأيام الماضية.



مصطفى شلبى

رسالة شلبى لجمهور الزمالك

ونشر اللاعب عبر صفحته بموقع إنستجرام رسالة الى الجمهور جاء فيها: "الخير كل الخير لما أرى غيره من جمهور ونادي الزمالك العظيم كان من الشرف لي ان يرتبط اسمي بكيان كبير وهو نادي الزمالك ولكن لكل بداية نهاية ولكل قصة ختام، وكذلك هى سنة الحياة وسنة الله في خلقه، اليوم أعلن نهايتي مع نادي الزمالك لكنها نهاية مرحلة كروية فقط ومن غد سأعود مشجعا وداعما.. لمكان لمجرد ان ارتبطت به زادني كل خير.. حابب اشكر جميع مجالس الإدارة.. وجميع الأجهزة الفنية والإدارية والطبية ومسئولى المهمات الذين تعاملت معهم.. إخوتي اللاعبين شكرا ليكم والله بحبكم هتوحشوني".

وتابع مصطفى شلبى "إلى جمهور الزمالك العظيم المخلص كنتم وما زلتم اكبر داعم لذلك النادي العظيم تلك المرحلة تحتاج إليكم كما عودتونا ان تبقوا ورا كل اللاعبين.. صدقوني دعمكم بيفرق جدا.. كلهم بيحبو النادي وبيلعبو من كل قلبهم لرفع اسم النادي، شكرا إلى أعظم جماهير الكوكب بحبكم هتوحشوني اخوكم مصطفي شلبي".

مصطفى شلبى يوقع للبنك الأهلى

وقع مصطفى شلبي لاعب وسط نادي الزمالك على عقود انتقاله إلى البنك الأهلي خلال الساعات الأخيرة، وذلك في حضور أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي، ومن المقرر الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي خلال ساعات.

واتفق مصطفى شلبي على جدولة مستحقاته مع الزمالك، بعد توصله إلى اتفاق مع البنك الأهلي للانتقال إليه، ضمن صفقة انضمام أحمد ربيع لاعب البنك الأهلي إلى الزمالك.