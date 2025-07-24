شكرا لقرائتكم خبر عن الدورى المصرى المحطة السادسة للبرازيلى ويليم شميدت مدرب أحمال الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم البرازيلي ويليم شميدت مدرب أحمال فريق الإسماعيلى، إلى جهاز الجزائرى ميلود حمدى الذى يتواجد حاليا فى معسكر الفريق في برج العرب بالإسكندرية، استعدادا للموسم الجديد الذى سينطلق 8 أغسطس المقبل.

واكتمل الجهاز الفني لفريق الإسماعيلى بقيادة الجزائرى ميلود حمدى، بانضمام مدرب الأحمال البرازيلي ويليام شميدت ليحل بديلاً للتونسي مروان سليماني الذى تعذر حضوره، كما تم تعيين شادي العبودي كمحلل أداء جديد بدلاً من محمد عدلي.

البرازيلى ويليام شميدت

وانضم البرازيلي ويليام شميدت صاحب الـ38 عاما إلى معسكر الفريق لبدء عمله مع الدراويش لتجهيز اللاعبين لانطلاق بطولة الدورى المصرى الذى يعد المحطة السادسة في مشوار البرازيلي.

وسبق للبرازيلى ويليام شميدت العمل في 5 دوريات كمخطط للأحمال البدنية قبل الدورى المصرى هي: "الدوري الكويتي الممتاز، دوري الدرجة الثانية البرازيلي، الدوري الصيني، الدوري الياباني، الدوري الإندونيسي".

وأصبح التشكيل الكامل للجهاز الفني للإسماعيلى يتكون من أحمد العجوز "رئيس قطاع الكرة"، ميلود حمدي "مدير فني"، حمادي صغير "مدرب"، عبد الله الشحات "مدرب"، ويليام شميدت "مدرب أحمال"، سيد السويركي "مدرب حراس مرمي"، شادي العبودي "محلل أداء"، مجدي الباز "طبيب الفريق"، أحمد صالح "المدير الإداري"، أحمد سلمان "مدير إداري الشؤون الإدارية"، محمد سلمان "إداري"، أحمد غريب "إداري"، محمد سعيد "طبيب علاج طبيعي"، محمود النجدي "الجهاز الطبي"، عزت هشام "الجهاز الطبي"، محمد منصور "الجهاز الطبي".

وشهد اليوم الأول في معسكر برج العرب، وصول ميلود حمدي المدير الفني للفريق بعد ختام دورته التدريبة، وحضور البرازيلي ويليام شميدت مدرب الأحمال وشادي العبودي محلل الأداء.

خاض الفريق مرانه الأول في الساعة السابعة والنصف مساءً، وخصص الجهاز الفني فقرة للتدريبات البدنية لرفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين.

واتفق مسئولو الإسماعيلى على خوض 3 وديات خلال معسكر الإسكندرية، حيث يلعب غدا مع سبورتنج، وزد الاثنين 28 يوليو، ويختتم مبارياته الودية بمواجهة سموحة 31 يوليو الجارى.

وخاض الدراويش حتى الآن 3 مباريات ودية بدأها بالفوز على فريق فايد بهدفين مقابل هدف، قبل الفوز على فريق الحسينية بهدفين نظيفين وتعادل مع دكرنس في الثالثة بدون أهداف.