شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات بدنية للاعبى الإسماعيلى فى الجيم تحت قيادة ويليام شميدت.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض فريق الإسماعيلى صباح اليوم الخميس، تدريبات بدنية قوية في الجيم تحت قيادة البرازيلي ويليام شميدت، خلال معسكر برج العرب الذى يقام حاليا من أجل تجهيز الفريق للموسم الجديد.

ويعمل البرازيلى ويليام شميدت على تجهيز اللاعبين بدنيا في أسرع وقت، خاصة مع بدء مهمته مع الإسماعيلى مساء الأربعاء، خلفا للتونسي مروان سليماني الذى تعذر حضوره.

واكتمل الجهاز الفني لفريق الإسماعيلى بقيادة الجزائرى ميلود حمدى، بانضمام مدرب الأحمال البرازيلي ويليام شميدت ليحل بديلاً للتونسي مروان سليماني الذى تعذر حضوره، كما تم تعيين شادي العبودي كمحلل أداء جديد بدلاً من محمد عدلي.

وأصبح التشكيل الكامل للجهاز الفني للإسماعيلى يتكون من أحمد العجوز "رئيس قطاع الكرة"، ميلود حمدي "مدير فني"، حمادي صغير "مدرب"، عبد الله الشحات "مدرب"، ويليام شميدت "مدرب أحمال"، سيد السويركي "مدرب حراس مرمي"، شادي العبودي "محلل أداء"، مجدي الباز "طبيب الفريق"، أحمد صالح "المدير الإداري"، أحمد سلمان "مدير إداري الشؤون الإدارية"، محمد سلمان "إداري"، أحمد غريب "إداري"، محمد سعيد "طبيب علاج طبيعي"، محمود النجدي "الجهاز الطبي"، عزت هشام "الجهاز الطبي"، محمد منصور "الجهاز الطبي".

وشهد اليوم الأول في معسكر برج العرب، وصول ميلود حمدي المدير الفني للفريق بعد ختام دورته التدريبة، وحضور البرازيلي ويليام شميدت مدرب الأحمال وشادي العبودي محلل الأداء.

وخاض الفريق مرانه الأول في الساعة السابعة والنصف مساءً، وخصص الجهاز الفني فقرة للتدريبات البدنية لرفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين.

واتفق مسئولو الإسماعيلى على خوض 3 وديات خلال معسكر الإسكندرية، حيث يلعب اليوم مع سبورتنج، وزد الاثنين 28 يوليو، ويختتم مبارياته الودية بمواجهة سموحة 31 يوليو الجارى.

وخاض الدراويش حتى الآن 3 مباريات ودية بدأها بالفوز على فريق فايد بهدفين مقابل هدف، قبل الفوز على فريق الحسينية بهدفين نظيفين وتعادل مع دكرنس في الثالثة بدون أهداف.