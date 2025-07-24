شكرا لقرائتكم خبر عن شرط فيريرا لاستمرار أحمد فتوح مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

اشترط البرتغالى يانيك فيريرا المدير الفنى لفريق الزمالك التزام أحمد فتوح، وعدم إثارة الأزمات بالفريق، حتى يستمر مع الأبيض فى الموسم الجديد.

وأرجأ مجلس إدارة الزمالك ولجنة الكرة مصير أحمد فتوح إلى الجهاز الفنى، من حيث استمرار اللاعب من عدمه بالفريق الموسم المقبل، بعد أزمة حضوره أحد الحفلات بالساحل الشمالى، بداعى مرض عمه.

غرامة مليون جنيه على أحمد فتوح

قرر المدير الرياضى لنادى الزمالك ومعه مدير الكرة توقيع غرامة مليون جنيه على أحمد فتوح وإيقاف مستحقات مع التحويل للتحقيق على خلفية الأزمة، لفرض مزيد من الانضباط داخل الفريق.

استياء الجهاز الفنى من فتوح

وتسود حالة من الاستياء داخل الجهاز الفني للفريق، بقيادة المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا، الذي أبدى غضبه الشديد من تصرف اللاعب، واعتبر ما حدث خروجًا صارخًا عن الانضباط والسلوك المهني المطلوب في هذه المرحلة التي يمر بها الفريق، مؤكدًا رفضه التام لعودة فتوح إلى المعسكر في الوقت الحالي، على أن يكون مصيره في الموسم الجديد مشترط بالالتزام .

مجلس الزمالك يحسم مصير فتوح

قررت إدارة الكرة بنادي الزمالك ترك حرية تقرير مصير أحمد فتوح، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، لمجلس إدارة النادي، بعد الأزمة الأخيرة التي أثارها اللاعب بخروجه من معسكر الفريق المقام حاليًا في العاصمة الإدارية الجديدة، بحجة زيارة عمه المريض، قبل أن يتبين لاحقًا ظهوره في إحدى الحفلات الخاصة بمنطقة الساحل الشمالي.

الزمالك يحذر لاعبيه من مصير أحمد فتوح

حذر مسئولو نادى الزمالك لاعبى الفريق من السير على خطى أحمد فتوح، لاعب الفريق والذى حضر إحدى الحفلات الغنائية فى الساحل الشمالي دون إذن النادي، بعد خروجه من معسكر الفريق بالعاصمة الإدارية بداعي مرض عمه، وهو ما عرضه لعقوبات مالية وإيقاف مستحقات.