شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو السولية يظهر اليوم فى مران سيراميكا لأول مرة بعد انتقاله من الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض عمرو السولية لاعب نادى سيراميكا، مرانه الأول رفقة الفريق بعد انتقاله بشكل رسمي للنادى، في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع الأهلى بنهاية الموسم الماضى.

وأعلن نادى سيراميكا التعاقد مع عمرو السولية لاعب وسط النادى الاهلى، في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع المارد الأحمر، لتدعيم خط وسطه في الانتقالات الصيفية الحالية.

وكتب الحساب الرسمي لنادى سيراميكا على فيس بوك: "الرابونا في حضرة الفرسان .. رحبوا معنا بنجم فريقنا الجديد المايسترو عمرو السولية".

وانضم عمرو السولية لفريق سيراميكا ليدخل قائمة اللاعبين الأهلاوية التي انتقلت إلى سيراميكا في الانتقالات الصيفية الحالية وهم كل من خالد عبد الفتاح وكريم الدبيس وكريم نيدفيد.

ومن جانبه، قال عمرو السولية عبر حسابه على إنستجرام بعد انتقاله لسيراميكا: "بسم الله نخوض دروبًا جديدة آملين من الله أن لا نتعثر، اللهم دروبًا تليق بعطائنا، ووصولاً يليق بجهدنا ورضًا بما قسمت لنا، وأن تنتهي خطواتنا بنهاياتٍ تُرضينا بإذن الله".

وحقق فريق سيراميكا فوزا كبيرا على نادى الشنوانى أحد أندية الممتاز ب بثلاثية نظيفة، فى المباراة الودية التى جمعتهما، فى إطار استعدادات الفريق للموسم الجديد الذى ينطلق 8 أغسطس المقبل.

وشهدت المباراة مشاركة النيجيرى صديق أوجولا لاعب الفريق العائد من فترة إعارة من بيراميدز، والذى تعافى من إصابة التهاب الركبة، ليؤكد جاهزيته للموسم الجديد.

وافتتح سيراميكا مبارياته الودية باكتساح فريق الشمس بثمانية أهداف مقابل هدفين، وفاز على الشنوانى بثلاثية نظيفة، وتنتظره مواجهة اليوم مع راية، ويبحث الفريق حاليا عن مباريات ودية أخرى.

وأعلن نادي سيراميكا عن التعاقد مع كريم نيدفيد لاعب وسط النادي الأهلي، لتدعيم صفوفه في الانتقالات الصيفية الحالية استعدادا للموسم الجديد الذي ينطلق في 8 أغسطس القادم.

وكتب الحساب الرسمي لنادي سيراميكا عبر فيس بوك: "رحبوا معنا بالدينامو كريم نيدڤيد.. فارس جديد في كتيبة محاربي سيراميكا".

وخرج كريم نيدفيد من معسكر الأهلي المُقام حالياً في تونس بسبب خروجه من حسابات الجهاز الفني للفريق بقيادة الإسباني خوسيه ريبيرو، وحتى يُنهي اللاعب إجراءات انتقاله لنادي سيراميكا.

ونجح فريق سيراميكا فى التعاقد مع محمد مغربى مدافع الاتحاد السكندرى، وكريم الدبيس وخالد عبد الفتاح قادمين من النادى الأهلى، بجانب محمد طارق حارس المرمى، وكريم نيدفيد من الأهلى، وعمرو السولية.