شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يواصل تدريباته فى معسكر تركيا تحضيرا للموسم الجديد.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

واصل فريق بيراميدز تدريباته خلال معسكره المغلق في دولة تركيا، استعدادا لخوض منافسات الموسم الجديد، والمنافسة على كل البطولات التي يخوضها الفريق في الموسم المقبل.

ونجح بيراميدز في تحقيق بطولتين في تاريخه، عقب التتويج بلقب كأس مصر في الموسم قبل الماضي ثم دوري أبطال إفريقيا في الموسم الماضي.

وكشف هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز عن مواجهة بطل أفريقيا لنظيره نادي قاسم باشا التركي خلال معسكره المقام حاليا في تركيا في إطار الإعداد للموسم الجديد.

أوضح المدير الرياضي أن بيراميدز سيحل ضيفا على الفريق التركي في مباراة ودية قوية تقام في السادسة من مساء السبت المقبل، وهي المباراة الودية الثانية خلال المعسكر الخارجي بعد مواجهة باندرما سبور في أولى المباريات.

والتحق مروان حمدي مهاجم فريق نادي بيراميدز بمعسكر الفريق التحضيري للموسم الجديد والمقام حاليا بمدينة "إزميت" التركية، بعدما تعرض لإصابة قبيل الرحلة تسببت في تأخره في السفر مع البعثة.

وكان مروان حمدي تعرض لاصطدام في الرأس في التحام مع زميله المدافع عبد الرحمن جودة قبيل السفر إلى تركيا، وخضع الثنائي لفحوصات طبية شاملة وأشعة، وأكد الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز أن الثنائي خضع لبروتوكول اصطدامات الرأس بعدما ثبت تعرضهما لارتجاج خفيف بالمخ، وتم منحهما راحة كاملة لمدة 6 أيام طبقا للبروتوكول الطبي، وبعد تحسن حالة مروان حمدي وخضوعه لأشعة جديدة أثبتت سلامته وصل إلى تركيا والتحق بالمعسكر بشكل طبيعي.

المنيري كشف عن أن عبد الرحمن جودة مستمر لبعض الوقت في تنفيذ البروتوكول العلاجي ولن يلتحق بالبعثة في تركيا على أن ينتظم في تدريبات الفريق بعد العودة إلى القاهرة.