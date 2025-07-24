شكرا لقرائتكم خبر عن دورة تثقيفية بمركز شباب بشتيل حول الانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم مجلس إدارة مركز شباب بشتيل ، ندوة تثقيفية عن أهمية المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة ودعوة المواطنين إلى التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ في 4 و 5 أغسطس المقبل، بحضور الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة وبلال نظير رئيس مجلس إدارة المركز ولفيف من القيادات السياسية والشبابية والرياضية بالجيزة .

وتسعي وزارة الشباب والرياضة من خلال مراكز الشباب المنتشرة في ربوع مصر، إلي زيادة الوعي لدي الشباب والحرص علي ممارسة دوره الإيجابي في الانتخابات والمشاركة الفعالة في الحياة السياسية باعتبار الشباب هم الركيزة الاساسية في بناء الوطن .

ووفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضية، فإن مراكز الشباب تسير جنبا إلي جنب مع كل الاستحقاقات الانتخابية علي مستوي الجمهورية بحيث يضمن الشباب المشاركة في بناء وطنهم .



من جانبه أكد بلال، نظير رئيس مركز شباب، أن الندوة التثقيفية شهدت إقبالا كبيرا من شباب المركز وشباب محافظة الجيزة بشكل عام ، ما يؤكد وعي الشباب المصري ومسؤوليته تجاه وطنهم، مؤكدا أن رؤية الدولة المصرية وفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية تعتمد علي تمكين الشباب باعتبارهم بناة المستقبل.