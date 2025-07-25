شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستقر على إغلاق ملف تدعيم الهجوم خلال ميركاتو الصيف والان مع تفاصيل الخبر

استقر مسئولو النادي الأهلي بالتنسيق مع الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق على إغلاق ملف ضم مهاجم جديد للفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية، ويبحث مسئولو النادي مع المدرب الإسباني الاكتفاء بالثنائي، محمد شريف العائد للنادي بعد انتهاء عقده مع الخليج السعودي، حيث وقع شريف عقداً مدته خمسة مواسم، بجانب السلوفيني جراديشار .

ويرى مسئولو النادي وبعض أعضاء الجهاز الفني أن شريف وجراديشار قادران على قيادة هجوم الفريق في الموسم المقبل، خاصة وأن الفريق يمتلك أيضاً المهاجم الشاب حمزة عبد الكريم الذي تلقى عروض للمُعايشة في أندية أوربية وتحديداً من ألمانيا لم يتم البت فيها حتى الآن، وهناك أيضاً لاعبين يمكنهم القيام بواجبات "المهاجم الوهمي" وأبرزهم تريزيجيه وبن شرقي وزيزو وطاهر محمد طاهر.

ورغم أن البعض طرح خلال الأيام الماضية فكرة ضم أحمد حسن كوكا الذي انتهى عقده مؤخراً مع نادي هانوفر الفرنسي، إلا أن إدارة الأهلي رفضت هذا الإقتراح ولم يتعدى الأمر كونه مجرد ترشيح من جانب بعض الوسطاء ورحّب اللاعب بالعودة للأهلي الذي يُعد أحد ناشئيه قبل بدء رحلة إحتراف خارجية طويلة في البرتغال وتركيا وفرنسا، وجاء قرار إدارة النادي بناء على رؤية خوسيه ريبيرو الذي أكد أن طريقة لعب كوكا لا تختلف كثيراً عن ثنائي هجوم الفريق محمد شريف وجراديشار، وشدد المدرب الإسباني على إنه يحتاج مهاجم قريب من أداء وسام أبو علي مهاجم الفريق الحالي الذي أصبح قاب قوسين أو أدنى من الانتقال لنادي كولومبوس الأمريكي.

في سياق جديد، ارتفعت حظوظ عمر كمال لاعب الأهلي في قيادة الجبهة اليمنى لفريقه في الموسم الجديد، على حساب محمد هاني لاعب الفريق، بعد نيل ثقة الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق الأحمر.

ومن المتوقع أن يبدأ عمر كمال أساسيا في مباراة الأهلي الودية أمام البنزرتي التونسي غدا الجمعة، في ختام معسكر الفريق الأحمر الخارجي، تحضيرا لخوض منافسات الموسم الجديد.

وشهدت مباراة الملعب التونسي الودية مشاركة محمد هاني أساسيا، بينما قام ريبيرو بالدفع بعمر كمال في الشوط الثاني من زمن المباراة.

على جانب آخر، طلب الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للأهلي من الجهاز الإداري للفريق تجهيز مباراتين وديتين بعد العودة إلى القاهرة ضمن برنامج إعداد الفريق للموسم المقبل، حيث يطمع المدرب الإسباني إلى التعرّف أكثر عن لاعبي الفريق ومعرفة قدراتهم الفنية قبل الموسم الجديد.