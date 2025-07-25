شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحدد موعد جلسة حسم عروض أحمد عبد القادر بعد قرار ريبيرو والان مع تفاصيل الخبر

يعقد محمد يوسف المدير الرياضي للأهلي جلسة خاصة مع أحمد عبد القادر لاعب الفريق عقب عودة فريق الأهلي من تونس من أجل مناقشة مصير اللاعب الذي لم يُحسم حتى الأن.

وعاد عبد القادر للأهلي مع نهاية الموسم الماضي بعد إنتهاء إعارته لنادي قطر القطري ، لكن الجهاز الفني للأهلي بقيادة الأسباني خوسيه ربييرو رفض تواجد اللاعب مع الفريق في الموسم المقبل بسبب "الزحمة" التي يعاني منها الفريق في مركزه.

ورحّب ريبيرو بإعادة إعارة عبد القادر أو بيعه نهائياً وهو ما يسعى محمد يوسف إلى حسمه خلال جلسته المُرتبقة الأسبوع المقبل خاصة وأن اللاعب رفض أكثر من عرض محلي وخارجي تلقاه خلال الأيام الماضية.

ومن المقرر أن يعقد يوسف جلسته الحاسمة مع عبد القادر عقب معسكر الاهلي في تونس الذي سينتهي غداً ثم ستعود البعثة إلى القاهرة صباح الأحد ، وهو المعسكر الذي لم يتواجد فيه عبد القادر لأسباب فنية.