مصدر بالزمالك: الطبيب الأجنبى يصل أول الشهر المقبل لتولي مهام عمله
القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مسئول بنادى الزمالك، موعد وصول الطبيب الأجنبى الذى من المقرر أن يتولى رئاسة الجهاز الطبى لفريق الكرة الأول، خلفًا للدكتور محمد أسامة الذى رحل بنهاية الموسم المنقضى.
وأكد المصدر فى تصريحاته لـ"الخليج 365" أن رئيس الجهاز الطبي الأجنبي من المنتظر وصوله أول الشهر المقبل، من أجل تولي مهام عمله داخل القلعة البيضاء.
ويتواجد حاليًا مع الفريق طبيبان للعلاج الطبيعي فقط، وهو ما يمثل خطورة على اللاعبين، خاصة فى حالة الإصابات الخطيرة، وهو ما يدفع إدارة الكرة لاستعجال وصول الطبيب الأجنبي الجديد.
وتهدف إدارة النادي، من خلال التعاقد مع الطبيب الجديد، لرفع كفاءة الجهاز الطبي وتحسين جودة التشخيص والعلاج وتقليل الإصابات، بالإضافة إلى تطبيق برامج وقائية حديثة ترتقي بمستوى جاهزية اللاعبين وتساهم في تعزيز أدائهم الرياضي. تأتي هذه الخطوة في إطار خطة شاملة للنادي لتطوير كافة النواحي الفنية والطبية استعدادًا للموسم الجديد 2025-2026.
وتوصي الإدارة بتهيئة كافة الظروف الملائمة للطبيب الجديد لضمان انتقال سلس وفعال لمهام الجهاز الطبي، مع استمرار التنسيق والتعاون بين الأطباء الحاليين والطبيب الجديد لضمان استمرارية العمل بكفاءة دون أي تأثير على تجهيزات الفريق.
من المقرر أن يلتقى الزمالك مع فريق وادى دجلة، فى السادسة من مساء اليوم، الجمعة، في ثالث الوديات التي يخوها الفريق بعد أن التقى مع كل من رع والشمس.
وديات الزمالك فى معسكر العاصمة
وخاض الزمالك خلال المعسكر عدة وديات أمام كل من رع والشمس حيث انتهت الأولى بهدف دون رد، سجل ناصر ماهر هدف الفوز للزمالك فى الدقيقة 27 من عمر اللقاء، وفى المباراة الثانية فاز فريق الزمالك على الشمس بخمسة أهداف مقابل أربعة، سجل أهداف الزمالك، سيف الجزيري في الدقيقة الثانية عشرة، وأحمد حمدي في الدقيقة 40 من ركلة جزاء، وأحمد شريف في الدقيقة 53 وناصر منسي في الدقيقة 64، وشيكو بانزا في الدقيقة 81.
وواصل الزمالك معسكره المغلق بالعاصمة الإدارية الجديدة فى إطار الاستعداد للموسم الجديد، حيث عاد اللاعبون إلى المعسكر مساء الاثنين الماضى، بعد الراحة التى حصل عليها الفريق من يانيك فيريرا المدير الفني، والذى منح اللاعبين راحة 24 ساعة.
الزمالك يواجه غزل المحلة وبروكسي وديا بعد معسكر العاصمة الإدارية
قال عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادي الزمالك، إن الفريق الأول لكرة القدم سيخوض مباراتين وديتين عقب انتهاء المعسكر الحالي بالعاصمة الإدارية.
وأوضح مدير الكرة أن الزمالك سيلتقى غزل المحلة في السادسة مساء يوم الخميس الموافق 31 يوليو الجاري على ملعب نادي النادي بالعاصمة الإدارية، على أن يلتقى يوم الجمعة الموافق الأول من أغسطس المقبل مع نظيره بروكسي في السادسة مساءً على نفس الملعب.
