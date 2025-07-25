شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر بالزمالك: الطبيب الأجنبى يصل أول الشهر المقبل لتولي مهام عمله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مسئول بنادى الزمالك، موعد وصول الطبيب الأجنبى الذى من المقرر أن يتولى رئاسة الجهاز الطبى لفريق الكرة الأول، خلفًا للدكتور محمد أسامة الذى رحل بنهاية الموسم المنقضى.

وأكد المصدر فى تصريحاته لـ"الخليج 365" أن رئيس الجهاز الطبي الأجنبي من المنتظر وصوله أول الشهر المقبل، من أجل تولي مهام عمله داخل القلعة البيضاء.

ويتواجد حاليًا مع الفريق طبيبان للعلاج الطبيعي فقط، وهو ما يمثل خطورة على اللاعبين، خاصة فى حالة الإصابات الخطيرة، وهو ما يدفع إدارة الكرة لاستعجال وصول الطبيب الأجنبي الجديد.

وتهدف إدارة النادي، من خلال التعاقد مع الطبيب الجديد، لرفع كفاءة الجهاز الطبي وتحسين جودة التشخيص والعلاج وتقليل الإصابات، بالإضافة إلى تطبيق برامج وقائية حديثة ترتقي بمستوى جاهزية اللاعبين وتساهم في تعزيز أدائهم الرياضي. تأتي هذه الخطوة في إطار خطة شاملة للنادي لتطوير كافة النواحي الفنية والطبية استعدادًا للموسم الجديد 2025-2026.

وتوصي الإدارة بتهيئة كافة الظروف الملائمة للطبيب الجديد لضمان انتقال سلس وفعال لمهام الجهاز الطبي، مع استمرار التنسيق والتعاون بين الأطباء الحاليين والطبيب الجديد لضمان استمرارية العمل بكفاءة دون أي تأثير على تجهيزات الفريق.