الأحد المقبل.. قرعة علنية وغير موجهة للدوري المصري الجديد

القاهرة - سامية سيد - تجري رابطة الأندية المصرية المحترفة أندية الدورى الممتاز مراسم سحب قرعة الدورى الممتاز الجديد 2025 - 2026 يوم الأحد المقبل 27 يوليو فى مركز المنتخبات الوطنية بمدينة 6 أكتوبر "مشروع الهدف".

وطالبت الرابطة الأندية بإرسال مندوب تابع لها يوم الأحد ومعه تفويض من كل نادٍ لحضور مراسم سحب القرعة.

واستقرت رابطة الأندية المصرية المحترفة على إقامة قرعة علنية وغير موجهة في الموسم الجديد سواء في المرحلة الأولي أو المرحلة الثانية لتحديد البطل والهابطين تنفيذا لتوصيات لجنة الاستئناف باتحاد الكرة، على عكس ما حدث الموسم الماضى حيث تم اعلان جدول مباريات المرحلة الثانية مباشرة دون حضور مندوبى الأندية.

وكشف مسئولو رابطة الأندية المصرية المحترفة، أن الاقتراحات التى وصلت من أندية الزمالك وزد والبنك الأهلى محل دراسة ونقاش ولكنها ليست ملزمة للرابطة لتنفيذها.

تابع مسئولو الرابطة أن عدم إرسال 18 ناديا تعديلات على اللائحة يعنى أن هذه الأندية توافق على اللائحة الموجودة وليس لديها ملاحظات بشأنها، لكن الرابطة ستناقش اقتراحات الأندية الثلاثة قبل اتخاذ قرار بشأن هذه المقترحات.