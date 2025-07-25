شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يلقي محاضرة فنية على لاعبى الزمالك قبل مواجهة دجلة وديًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألقى البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك محاضرة فنية على اللاعبين عصر اليوم الجمعة بفندق الإقامة بالعاصمة الإدارية، قبل مواجهة وادي دجلة الودية المقرر لها بعد قليل.

وشرح المدير الفني خلال المحاضرة العديد من الجوانب الفنية والخططية استعداداً للمباراة الودية، ومنح اللاعبين التعليمات الأخيرة قبل اللقاء.

وكان الفريق فاز على رع ودياً بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما يوم الجمعة الماضي، قبل أن يفوز على الشمس بخمسة أهداف مقابل أربعة في الودية التي أقيمت مساء يوم السبت.

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك بالتنسيق مع جون إدوارد المدير الرياضي تعيين محمد علاء مترجماً ومحللاً للأداء في الجهاز المعاون للبلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني خلال الفترة الحالية. وبدأ محمد علاء تولي مهام عمله خلال المعسكر الحالي للفريق الأول لكرة القدم، والمقام في العاصمة الإدارية في إطار الإعداد للموسم الجديد. وسبق لمحمد علاء العمل في منصب محلل الأداء بالزمالك من قبل مع البرتغالي جوزيه جوميز، والسويسري كريسيتان جروس.

