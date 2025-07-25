شكرا لقرائتكم خبر عن ريبييرو يُشيد بمستوى شباب الأهلي في معسكر تونس.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

أشاد الإسباني خوسيه ريبييرو المدير الفني لـ فريق الأهلي بمستوى لاعبي الشباب الذين تواجدوا مع الفريق في معسكر تونس المقام حالياً بمدينة طبرقة .

وأكد المدرب الأسباني أن الأهلي يضم عناصر واعدة من قطاع الناشئين، مُشيراً إلى أن الثلاثي محمد عبد الله وحمزة عبد الكريم وأحمد عابدين مُبشّر وقدم أداء جيد في معسكر الاهلي في تونس .

ويرى ريبييرو أن الثلاثي، عبد الله وحمزة وعابدين يمتلكون قدرات فنة جيدة لديهم حماس وإصرار شديد على إثبات أنغسهم لذا سيكون دور مع الفريق الأول خلال السنوات المقبلة حال إستمرارهم على نفس الأداء والحماس والجدية والإلتزام وتنفيذ تعليمات الجهاز الفني.

ويمتلك مسئولو النادي الأهلي عروض لمواهب الفريق الصاعدة وسيتم حسمها خلال الفترة المقبلة بالتنسيق مع المدرب الإسباني.

وينتهي معسكر الاهلي في تونس غداً السبت على أن تعود بعثة الفريق إلى القاهرة صباح الأحد ، وأشاد مسئولو النادي الأهلي بمعسكر الفريق وأكدوا أنه يسير بشكل جيد وحقق الأهداف المرجوة منه.

وقال عماد النحاس، المدرب العام للأهلي، إن المعسكر الحالي بمدينة طبرقة التونسية يسير بشكل جيد للغاية من حيث الإلتزام التام من جانب اللاعبين وتنفيذ فكر الجهاز الفني بجانب التركيز في التدريبات والإستفادة الفنية استعداداً للموسم الجديد.

وتعليقًا على الدفع بعدد من اللاعبين الشباب مثل حمزة عبد الكريم وأحمد عابدين ومحمد عبد الله في ودية الملعب التونس، أكد النحاس أن هذا الأمر كان أبرز إيجابيات المباراة، خاصة وأنهم لاعبون دوليون ويستعدون للمشاركة في بطولتي كأس العالم للناشئين والشباب مع المنتخب الوطني في الفترة المقبلة.