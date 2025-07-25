شكرا لقرائتكم خبر عن الصفقة التاسعة.. مودرن سبورت يعلن التعاقد مع مصطفى مطاوع قادما من الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مجلس إدارة نادي مودرن سبورت برئاسة وليد دعبس عن إتمام التعاقد مع اللاعب مصطفى مطاوع مدافع فريق الإنتاج الحربي السابق، وذلك ضمن خطة النادي لتدعيم صفوف الفريق بعناصر مميزة خلال المرحلة المقبلة.

مصطفى مطاوع مواليد 2003 من المواهب الواعدة والمميزة ويعد الصفقة التاسعة لفريق مودرن سبورت خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعد التعاقد مع محمد أبو جبل ورشاد المتولي وعماد حمدي وأحمد المزهود وكمال السيد ومحمود ممدوح وجودوين شيكا ومحمد يسري.

ومن ناحية أخرى، غادر مجدى عبدالعاطي المدير الفنى لفريق مودرن سبورت إلى المانيا مساء أمس لحضور المؤتمر المدربين الدولي في جامعة لايبزيغ الألمانية لتطوير كرة القدم.

وتلقى مجدي عبدالعاطي دعوة من الاتحاد الالماني لكرة القدم لحضور المؤتمر المدربين الدولي في جامعة لايبزيغ الألمانية لتطوير كرة القدم وهذه الورشة وسيتواجد بها العديد من نجوم العالم، وعلى رأس المحاضرين يويليان ناغلسمان المدير الفني لمنتخب المانيا و يورغن كلينسمان المدير الفني السابق لمنتخب المانيا وكوستا رونجايتش المدير الفني لفريق أودينيزي الإيطالى وروجر شميت المدير الفنى لفريق بنفيكا البرتغالى، وتعمل هذه الورشة على تطوير المدربين فى جميع أنحاء العالم ولأول مرة يتواجد مدرب مصرى فى نسختها الحالية.

ووضع مجدى عبد العاطى المدير الفني لفريق مودرن سبورت نظاما تدريبيا للاعبي الفريق خلال الفترة المقبلة أثناء سفرة إلى المانيا تعتمد علي رفع الكفاءة البدنية لهم قبل إنطلاق مباريات الموسم الجديد.

ويشرف محمد ثابت صاروخ المدرب العام على تلك التدريبات وعمل تقرير يومى لها وإرسالها إلى المدير الفني لمعرفة مدى التزام اللاعبين بالتدريبات.