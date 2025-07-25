شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق المرحلة الثالثة لمعسكر تدريب حكام رخص الVAR والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت عصر اليوم المرحلة الثالثة من معسكر تدريب الحكام على رخص تقنية الفيديو (VAR) ، بحضور أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام وأعضاء اللجنة.

وتستمر المرحلة الثالثة حتى يوم 30 يوليو الجاري، وتشهد منح الفرص للحكام المشاركين وعددهم 40 حكما "20 حكما للساحة و20 مساعدا" لإدارة مباريات كاملة بتقنية الفيديو لتطبيق وتنفيذ ما تم شرحه في المرحلتين الأولي والثانية.

على صعيد متصل، حرص أوسكار رويز علي تقديم الشكر لايجور مندوب فيفا والمحاضر الدولي على حضوره المعسكر وأهداه قميص منتخب مصر تقديرا لجهوده مع الحكام، ونقل أعضاء اللجنة لايجور رسالة من المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري عبر خلالها عن شكره وتقديره لجهود ايجور مع الحكام.

ويتواجد أبو ريدة في المغرب لحضور اجتماعات المكتب التنفيذي لاتحاد شمال أفريقيا.

ووصل أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة إلى القاهرة الأربعاء الماضي ، بعد انتهاء الإجازة التي حصل عليها عقب نهاية الموسم الكروى المنقضى، وكان يتابع فاعليات المعسكر بصفة يومية عن طريق الزووم.

وشهدت الفترة الصباحية من المعسكر محاضرات نظرية شارك فيها أوسكار رويز وإيجور، بينما تشهد الفترة المسائية تدريبات عملية فى الملعب وسيارات الفار، حيث يقوم كل طاقم بإدارة 20 دقيقة لمباريات ودية تقام بمعرفة لجنة الحكام الرئيسية بأحد ملاعب مركز المنتخبات الوطنية.

وحرص المهندس هانى أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم ، قبل السفر للمغرب على حضور معسكر تدريب حكام رخص تقنية الفيديو (VAR) ، المقام حاليا بمركز المنتخبات الوطنية تحت إشراف السيد ايجور مندوب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ومحاضر تقنية الـVAR المعتمد من الاتحاد الدولي.

وتحدث أبو ريدة إلى الحكام المشاركين في المعسكر، مشيرا إلى أهمية التدريب المكثف على تقنية الVAR لتجنب الأخطاء، لافتا إلى اهتمام الاتحاد المصري بتوسيع قاعدة الحكام الحاصلين على رخص الـVAR.

ويسعى الاتحاد المصري لكرة القدم إلى تطوير تقنية الVAR في مصر من خلال توفير أحدث الأجهزة والمعدات وتدريب الحكام بشكل كافٍ.

وانطلق الاثنين الماضي معسكر المرحلة الثانية للحكام للحصول على رخص الـVAR، بمشاركة 40 حكما " 20 حكما للساحة و20 مساعدا".