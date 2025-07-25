شكرا لقرائتكم خبر عن شيكو بانزا وناصر منسى يقودان هجوم الزمالك فى ودية دجلة والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق ودية وادي دجلة، المقرر لها بعد قليل على ملعب نادي النادي بالعاصمة الإدارية، في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

جاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى ..محمد صبحي.

خط الدفاع ..عمر جابر ، محمود حمدي "الونش" ، حسام عبد المجيد ، هاني ياسر.

خط الوسط ..نبيل عماد دونجا ، سيف جعفر ، عبد الله السعيد ، ناصر ماهر.

الهجوم ..شيكو بانزا ، ناصر منسي.

وتم الاتفاق بين الفريقين على أن تكون مدة كل شوط 60 دقيقة، لمنح فرصة لجميع اللاعبين للمشاركة لفترة أطول في اللقاء.

وكان البلجيكي يانيك فيريرا قد ألقى محاضرة فنية على اللاعبين عصر اليوم الجمعة بفندق الإقامة بالعاصمة الإدارية، قبل مواجهة وادي دجلة الودية المقرر لها بعد قليل.

وشرح المدير الفني خلال المحاضرة العديد من الجوانب الفنية والخططية استعداداً للمباراة الودية، ومنح اللاعبين التعليمات الأخيرة قبل اللقاء.

ومن جانب أخر قرر مجلس إدارة نادي الزمالك بالتنسيق مع جون إدوارد المدير الرياضي تعيين محمد علاء مترجماً ومحللاً للأداء في الجهاز المعاون للبلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني خلال الفترة الحالية.

وبدأ محمد علاء تولي مهام عمله خلال المعسكر الحالي للفريق الأول لكرة القدم، والمقام في العاصمة الإدارية في إطار الإعداد للموسم الجديد.

وسبق لمحمد علاء العمل في منصب محلل الأداء بالزمالك من قبل مع البرتغالي جوزيه جوميز، والسويسري كريسيتان جروس.