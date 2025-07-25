شكرا لقرائتكم خبر عن القناة يضم الحارس مصطفي محمود من بترول أسيوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مسئولي نادى القناة في التعاقد مع مصطفي محمود حارس مرمي بترول أسيوط خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم حراسة مرمي الفريق في منافسات دورى المحترفين الموسم المقبل.

ووقع الحارس مصطفى محمود على عقود إنضمامة لفريق القناة لمدة 3 سنوات قادمة في حضور أعضاء مجلس إدارة النادي ووكيل اللاعب علي جلال عقب سداد المقابل المادى لنادى بترول أسيوط.

يذكر أن الحارس مصطفى محمود من مواليد 97 وبدأ مسيرته ضمن ناشئين النادى الأهلي ولعب للعديد من الأندية أبرزهم نادي زد وصعد معهم للدوري الممتاز ثم جمهورية شبين وبترول أسيوط.

وكانت إدارة المسابقات باتحاد الكرة قد أعنت مباريات الأسبوعين الأول والثانى من عمر دورى القسم الثانى أ "دورى المحترفين" فى نسخته الجديدة 2025 - 2026، وذلك بعد سحب القرعة اليوم.

مباريات الأسبوع الأول

طنطا × بترول أسيوط

مالية كفر الزيات × بروكسي اس سي

الداخلية × ديروط

القناة × المصرية للاتصالات

اف سي مسار × لافيينا اف سي

السكة الحديد × الترسانة

الإنتاج الحربي × راية

أبوقير للأسمدة × المنصورة

أسوان × بلدية المحلة

الاسبوع الثانى

بلدية المحلة × طنطا

بترول أسيوط × أبوقير للأسمدة

المنصورة × الإنتاج الحربي

راية × السكة الحديد

الترسانة × اف سي مسار

لافيينا اف سي × القناة

المصرية للإتصالات × الداخلية

ديروط × مالية كفر الزيات

بروكسي اس سي × أسوان



ومن المقرر أن ينطلق دورى المحترفين فى الأسبوع الأخير من شهر أغسطس المقبل.