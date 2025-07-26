شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يواجه اليوم السكة الحديد مودرن وديا فى معسكر الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق الكرة الأول بالنادى الإسماعيلى، فى السابعة والنصف مساء اليوم السبت، مع فريق السكة الحديد مودرن، على هامش معسكر الدراويش، المقام حاليا فى برج العرب.

وجاءت المباراة بناء على طلب الجهاز الفنى بقيادة الفرنسى ذي الأصول الجزائرية ميلود حمدى، وبالتنسيق مع الجهاز الإدارى، برئاسة أحمد صالح، حيث يرغب المدير الفنى فى خوض أكبر عدد من المباريات خلال معسكر برج العرب، رغبة منه فى الوقوف على مستوى اللاعبين استعدادا لانطلاق الموسم.

ويخوض فريق الإسماعيلى مباراتين وديتين خلال معسكر الإسكندرية بناء على طلب ميلود حمدى، حيث يواجه الإسماعيلى كل من زد الاثنين 28 يوليو، ويختتم مبارياته الودية بمواجهة سموحة 31 يوليو الجارى.

وخاض الدراويش حتى الآن 4 مباريات ودية بدأها بالفوز على فريق فايد بهدفين مقابل هدف، قبل الفوز على فريق الحسينية بهدفين نظيفين وتعادل مع دكرنس في الثالثة بدون أهداف، وأخيرا مع سبورتنج.

واكتمل الجهاز الفني لفريق الإسماعيلى بقيادة الجزائرى ميلود حمدى، بانضمام مدرب الأحمال البرازيلي ويليام شميدت ليحل بديلاً للتونسي مروان سليماني الذى تعذر حضوره، كما تم تعيين شادي العبودي كمحلل أداء جديد بدلاً من محمد عدلي.

وأصبح التشكيل الكامل للجهاز الفني للإسماعيلى يتكون من أحمد العجوز "رئيس قطاع الكرة"، ميلود حمدي "مدير فني"، حمادي صغير "مدرب"، عبد الله الشحات "مدرب"، ويليام شميدت "مدرب أحمال"، سيد السويركي "مدرب حراس مرمي"، شادي العبودي "محلل أداء"، مجدي الباز "طبيب الفريق"، أحمد صالح "المدير الإداري"، أحمد سلمان "مدير إداري الشؤون الإدارية"، محمد سلمان "إداري"، أحمد غريب "إداري"، محمد سعيد "طبيب علاج طبيعي"، محمود النجدي "الجهاز الطبي"، عزت هشام "الجهاز الطبي"، محمد منصور "الجهاز الطبي".

وشهد اليوم الأول في معسكر برج العرب، وصول ميلود حمدي المدير الفني للفريق بعد ختام دورته التدريبة، وحضور البرازيلي ويليام شميدت مدرب الأحمال وشادي العبودي محلل الأداء.