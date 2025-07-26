شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحسم مصير عروض المعايشة لمهاجمه الصاعد بعد معسكر تونس والان مع تفاصيل الخبر

طلب مهاجم فريق الأهلي الصاعد حمزة عبد الكريم تحديد موقفه مع الفريق حيث عقد جلسة مع محمد يوسف المدير الرياضي لمعرفة مصير العرض الذي تلقاه مؤخراً لقضاء فترة معايشة في أكثر من نادي وربي وتحديداً في ألمانيا.

وأكد المهاجم الصاعد لـ مسئولو النادي الأهلي أنه يرغب في معرفة موقف الجهاز الفني منه فأكد له محمد يوسف أن الجهاز الفني للفريق بقيادة خوسيه ريبيرو مُعجب بقدراته ويدرس الأبقاء عليه في الموسم المقبل ورفض العروض المُقدمة له وسيتم حسم هذا الملف بعد عودة الفريق إلى القاهرة وانتهاء معسكر الاهلي في تونس .

على صعيد متصل ،أكد علاء عبده، المدرب العام لمنتخب الشباب، أن حمزة عبد الكريم سيكون المهاجم الأساسي للأحمر الفترة المقبلة ، وقال عبده، فى تصريحات لبرنامج "لعبة والتانية" على راديو ميجا إف إم، "في ظاهرة صعبة في الكرة المصرية وهو اللاعب الشاب لابد أن يكون عنده 25 سنة، وهناك مهاجمون ولاعبون كبار ظهروا فى وقت مبكر مثل عماد متعب وميدو وغيرهم".

وأضاف : حمزة عبد الكريم دربته في الناشئين وكان عنده 14 سنة وأخبرت خالد بيبو أنه مهاجم الأهلي المستقبلي ، وتابع: حمزة عبد الكريم لاعب ملتزم وعقليته احترافية بشكل كبير والظروف خدمته أن يظهر بشكر كبير في الفريق الأول.

وأردف ،عندنا مشكلة في العقلية بشكل عام، وحمزة عبد الكريم يمتلك كل مقومات مهاجم الأهلي الأساسي وسيكون مهاجم الأهلي الأول في الفترة المقبلة، نظرا لما يمتلكه من إمكانيات فنية وبدنية مميزة.

واستطرد: كباكا من مواهب الأهلي ومحمد عبد الله، وأحمد عابدين أبرز المواهب التي قادرة ان تكون عناصر اساسية في فريق الاهلي، ونحتاج إلى مدرب يمتلك القرار لمشاركة هؤلاء المواهب بصورة أساسية في الفريق الأول.