شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يستأنف تدريباته الاثنين المقبل بعد انتهاء معسكر الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب ، بقيادة محمد مكي المدير الفني، معسكره بمدينة الإسكندرية بالمرحلة الثانية من فترة الإعداد للموسم الجديد 2025-2026.

ويستأنف الفريق تدريباته بعد غد الاثنين بالقاهرة فى إطار فترة الإعداد للموسم الجديد.

من جانبه شدد المهندس محمد عادل فتحي، عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على الكرة، بنادي المقاولون العرب على أن مجلس الإدارة برئاسة المهندس محسن صلاح لا يتوانى عن تلبية طلبات الفريق، مشيداً بحالة الالتزام والجدية خلال فترة الإعداد وأداء الفريق خلال المباريات الودية بمعسكر الإسكندرية الذي انطلق السبت الماضي واختتم بمواجهة القناة مساء الجمعة.

وأكد المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون ثقته فى الجهاز الفني واللاعبين لتقديم موسم قوي يليق باسم نادي المقاولون العرب ثالث أكبر الأندية المصرية تتويجا بالبطولات.

من جانبه أكد طلعت محرم، القائم بأعمال مدير الكرة، أن معسكر الفريق بالإسكندرية كان ناجحا وحقق أهداف الجهاز الفني بقيادة محمد مكي، بعد خوض 4 مباريات ودية قوية أمام البنك الأهلي والاتحاد السكندري وسبورتنج والقناة، وذلك فى خطة الجهاز لتجهيز الفريق لانطلاق الدوري وإحداث حالة من التجانس والانسجام بين عناصر الفريق والوافدين الجدد.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب بدأ فترة الإعداد والمرحلة الأولى بملعب النادي بالجبل الأخضر استعدادا للموسم الجديد 21 يونيو الماضي، وأدى ذئاب الجبل تدريباته على فترتين وسط جدية وتركيز من اللاعبين وذلك قبل معسكره بالإسكندرية بالمرحلة الثانية لفترة الإعداد.