شكرا لقرائتكم خبر عن مران استشفائي للاعبي الأهلي فى «الجيم» بعد خماسية البنزرتي والان مع تفاصيل الخبر

واصل فريق الكرة بـ النادي الأهلي تدريباته اليوم فى معسكر الإعداد الخارجي الذي يقام في تونس، استعداداً لخوض منافسات الموسم الجديد بداية من بطولة الدوري التي تنطلق في شهر أغسطس المقبل.

واكتفى الجهاز الفني بخضوع اللاعبين في معسكر الأهلي في تونس لتدريبات استشفائية خفيفة بالجيم، ضمن البرنامج التدريبي عقب مباراة البنزرتي التونسي التي خاضها الفريق أمس.

وكان الفريق قد حقق الفوز على البنزرتي بخمسة أهداف دون مقابل فى المباراة الودية الثانية بمعسكر الإعداد، بعدما تغلب فى المباراة السابقة على الملعب التونسي ودياً بأربعة أهداف مقابل هدف.

من جانبه، أكد خوسيه ريبييرو أن معسكر إعداد الأهلي بتونس حقق أهدافه وجاء إيجابيًّا على جميع المستويات، بغض النظر عن نتائج المباريات الودية، موضحًا أن الهدف الأساسي كان تنفيذ بعض الجوانب الفنية، وتحديد طريقة اللعب، وتطوير التنوع الهجومي، للوصول بالشكل الذي يسعى إليه الجهاز الفني.

وأضاف ريبييرو، "الأجواء داخل المعسكر كانت جيدة للغاية، وروح اللاعبين وحماسهم من أجل المشاركة والتركيز الفني أمر إيجابي للغاية، وترك انطباعًا جيدًا لدى الجهاز الفني عن جاهزية اللاعبين فى هذه المرحلة من الإعداد للموسم الجديد".

وتابع، "نمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين القادرين على تنفيذ طريقة اللعب وتحقيق الفوز في كل مباراة، لكننا نطمح إلى تطوير الأداء بشكل مستمر، والوصول إلى المستوى الفني المطلوب مع مرور الوقت.

واختتم المدير الفني تصريحاته، "لدينا طموحات كبيرة للتتويج بالبطولات وإسعاد جماهير النادي، وسنلعب من أجل الفوز فى كل مباراة وكل بطولة نشارك بها".