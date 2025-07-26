شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 3 وديات.. الزمالك يواصل التحضيرات بتدريبات صباحية خاصة والان مع تفاصيل الخبر

خاض لاعبو الزمالك تدريبات خاصة صباح اليوم، السبت، في صالة الجيمانيزيوم بفندق الإقامة خلال معسكر العاصمة الإدارية المقام حالياً استعداداً للموسم الجديد.

جاء ذلك بناءً على قرار البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق، عقب خوض ودية وادي دجلة التي أقيمت أمس، الجمعة، على ملعب نادي النادي، وقام الجهاز الفني بتقسيم اللاعبين لمجموعتين لخوض التدريبات في صالة الجيمانيزيوم لتجهيزهم بدنياً بالشكل الأنسب للمرحلة المقبلة.

وكان الفريق خاض ثلاث وديات فى معسكره الحالي، فاز على رع ودياً بهدف دون رد، قبل أن يفوز على الشمس بخمسة أهداف مقابل أربعة، ويخسر المباراة الأخيرة أمام وادي دجلة التي أقيمت بالأمس بهدف دون مقابل.

من جانبه أعرب البلجيكي يانيك فيريرا عن رضاه التام عن سير العمل داخل الفريق خلال الفترة الحالية، مشددًا على أن الأداء يشهد تطورًا تدريجيًا يعكس تحسنًا واضحًا على المستويين الفردي والجماعي.

وقال فيريرا، فى تصريحات لبرنامج "زملكاوي" عبر قناة نادي الزمالك ، "الأمور تسير بشكل جيد جدًا، وهناك تحسن مستمر فى الأداء ولمست فارقًا كبيرًا فى المستوى بين المباراة الأخيرة والأولى، وهذا دليل واضح على أننا نتحرك فى الاتجاه الصحيح".

وأضاف فيريرا، "أشكر الجميع على الدعم والمساندة ونحن نمتلك هوية واضحة وطريقة لعب ثابتة، وكل لاعب جديد مطالب بالاندماج السريع في المنظومة، وهذا جزء أساسي من العمل الجماعي والتوازن الذى نحرص على الحفاظ عليه."

وأكد المدير الفني أن نادي الزمالك يمر حاليًا بمرحلة انتقالية شاملة تشمل كافة الجوانب داخل وخارج الملعب، مشيرًا إلى أن الجميع داخل المنظومة يسير بروح واحدة وطموح مشترك نحو تحقيق النجاح.

وأوضح فيريرا، "الأجواء داخل النادي تمنحني الكثير من التفاؤل، لقد شعرت منذ اليوم الأول بصدق انتماء كل من يعمل هنا، الجميع يحب الزمالك بصدق، ويريد له التقدم والنجاح".

واختتم المدير الفني للزمالك تصريحاته برسالة إلى جماهير القلعة البيضاء قائلاً، "نحن ملتزمون تمامًا بإسعاد الجماهير ونعلم حجم التحدي والمسؤولية، وسنقاتل بكل ما نملك لتحقيق تطلعاتهم، وإن شاء الله نسير بثبات نحو تحقيق أهدافنا".