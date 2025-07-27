شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يوجه الشكر لشوانكى مدرب فريق الكرة الطائرة رجال والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 27 يوليو 2025 12:38 ص

حرص مسئولو نادي الزمالك على توجيه الشكر للبرازيلي كارلوس شوانكي على الفترة التي قضاها خلال توليه مسئولية الفريق الأول لرجال الطائرة في الموسم الماضي.

شوانكى المدير الفنى لرجال طائرة الزمالك، حقق الفوز بلقب البطولة العربية على حساب الأهلى بنتيجة 3-0 فى النسخة التى أقيمت فى قطر.

كما أن فريق طائرة الزمالك أدى هذا الموسم عروضا قوية، على الرغم من الخسارة المحلية، حيث كان ندا قويا للأهلى فى السوبر المحلى الذى خسره 3-2، خاصة أنه وصل مع الأهلى لمباراة فاصلة لتحديد المتأهل لنهائى دورى الطائرة، ولكنه خسرها بنتيجة 3-0.

وتسعى إدارة نادى الزمالك لاستعادة انتصارات الصالات بغربلة الفريق على صعيد تجديد اللاعبين أو الصفقات الجديدة من أجل تصحيح الأوضاع.

وينهي مسئولو نادي الزمالك إجراءات ضم المحترف الكوبي رونالدو أبرو، تمهيدا للإعلان عن الصفقة رسميا لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد.

كما استقر مسئولو نادي الزمالك على استعادة أحمد فتحي صانع الألعاب مجددا في صفوف الفريق من بتروجت لتدعيم صفوف الفريق في الموسم المقبل.

كما قام مسئولو نادي الزمالك بتجديد تعاقد أحمد يوسف لاعب الفريق و التعاقد مع أحمد أيمن "ميدو" لاعب طلائع الجيش.

وأعلن نادي الزمالك عن تجديد تعاقد محمد عادل "دولا" لاعب فريق الكرة الطائرة للقلعة البيضاء لمدة موسمين قادمين لاستكمال مسيرته في ميت عقبة.