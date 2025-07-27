شكرا لقرائتكم خبر عن فتوح يخوض تدريبات منفردة خارج الزمالك بعد أزمة الساحل والان مع تفاصيل الخبر

يخوض أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك تدريبات منفردة بعد أيام من قرار إيقافه على خلفية أزمة الساحل وحضوره أحد الحفلات ، بعد خروجه من معسكر الفريق بداعى مرض عمه.

تدريبات منفردة لأحمد فتوح

وخضع فتوح للتدريبات في أحد الملاعب بعيدا عن نادى الزمالك، وعن معسكر الفريق الذى كان مقام بالعاصمة ، على أن يواصل التدريب منفردا بعيدا عن مكان تدريب الفريق والمعسكر الذى يقيمه الأبيض استعدادا للموسم الجديد

ويأتي خضوع فتوح لتدريبات منفردة ، بعد قرار البرتغالى يانيك فيريرا المدير الفني برفض عودة اللاعب إلى المعسكر في الوقت الحالي، مشددًا على ضرورة تطبيق الانضباط داخل صفوف الفريق، وعدم التهاون في مثل هذه التصرفات التي تسيء إلى صورة النادي.

أحمد فتوح

عقوبة فتوح فى الزمالك

ولا ينوي الزمالك التراجع عن الغرامة المالية التي تم توقيعها على اللاعب، والتي تقدر بمليون جنيه، نتيجة لتصرفه غير المنضبط وسهره فى إحدى الحفلات، بجانب الصورة التي نشرها على إنستجرام وهو يعزف على آلة موسيقية.

ورغم مرور عدة أيام على الواقعة، لم يحدد النادي حتى الآن موعدًا رسميًا للتحقيق مع اللاعب، وهو ما يزيد من حالة الغموض حول مستقبله مع الفريق.

وقرر الزمالك تحويل اللاعب للتحقيق بواسطة المدير الرياضي للنادي، جون إدوارد، كما تم توقيع غرامة مالية قدرها مليون جنيه عليه، إلى جانب إيقاف صرف مستحقاته بشكل مؤقت.

فتوح يثير الجدل فى السوشيال ميديا

الجدل بدأ بعد نشر أحمد فتوح صورة له عبر حسابه على "إنستجرام"، ظهر خلالها وهو يعزف على آلة موسيقية، وهو ما أثار غضب جماهير الزمالك، خاصة أن الصورة تزامنت مع غيابه عن معسكر الفريق المُقام في العاصمة الإدارية.

في محاولة لتوضيح الموقف، كتب فتوح عبر "إنستجرام": "هو ليه كل ما أنزل صورة الناس بتفضل تنزلها، وكل واحد يقول اللي على هواه ويدخلوا الزمالك والجمهور؟"، مؤكدًا أنه يحب النادي ويحترم جماهيره، لكنه فوجئ بتأويل الأمور بشكل سلبي.