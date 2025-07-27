شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: الأهلي صعب يعوض وسام أبو علي.. وكوكا فى طريقه للدوري التركي والان مع تفاصيل الخبر

أكد الإعلامى أحمد شوبير أن النادى الأهلى صعب يعوض وسام أبو على بعد رحيله إلى الدورى الأمريكى مؤخرا، مشيرا إلى أن ذلك سيصعب المهمة على المهاجمين المتواجدين خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف شوبير، فى برنامجه الإذاعى "مع شوبير" عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "وسام مهاجم من العيار الثقيل، ولكن الأهلي اختار أقل الضررين".

وأشار شوبير إلى أن الأهلى يتجه لبيع أحمد نبيل كوكا فى ظل رغبة اللاعب فى الرحيل إلى الدورى التركى خلال المرحلة المقبلة، وتحديدا لفريق قاسم باشا التركى.

وحرص وسام أبو علي مهاجم الأهلي والمنضم حديثاً إلى نادي كولومبوس كرو الأمريكي على توجيه رسالة إلى النادي الأهلي وجماهيره. وقال وسام، في بيان نشره عبر حسابه على إنستجرام، "جه الوقت لكتابة الرسالة الصعبة دي.. أولًا، عايز أشكر رئيس النادي ومجلس الإدارة، اللي وقفوا جنبي من اليوم الأول ودعموني دايمًا في الأوقات الصعبة زي ما في الأوقات الجميلة. الأهلي محظوظ جدًا بهذا الرئيس الرائع اللي بيهتم بمصلحة النادي قبل كل شيء. كان شرفا لي أن أعمل تحت قيادته".

وأضاف، "أنا ممتن جدًا على الفرصة اللي حصلت عليها للانضمام لهذا النادي العظيم من سنة ونصف. النادي اللي منحني فرصة لأظهر من أنا كشخص، وكلاعب كرة قدم أمام العالم، وأمام ملايين الجماهير الرائعة".

وتابع، "في الأهلي تعلّمت معنى الفوز، وشعرت بلذة تحقيق البطولات، وهي مشاعر هتبقي معايا إلى الأبد.. أشكر كل اللاعبين والجهاز الفني والمدربين وكل من في النادي اللي قضيت معهم أيام جميلة.. شكرًا لكل اللي وقف جنبي وخلاني أحس إني بين عيلتي الروابط والعلاقات دي هتفضل معايا مدى الحياة.. عشنا لحظات رائعة وصعبة سوا لكن الشيء اللي مش هنساه أبدًا هو قوتنا لمـا بنتكاتف في الأوقات الصعبة".

واستطرد: "وأخيرًا وليس آخراً والأهم، شكرًا لجمهور الأهلي العظيمة.. عارف أن الفترة الأخيرة كانت مليانة بالكلام والقصص، وكانت صعبة بيني وبينكم، لكن المهم بالنسبة لي هو أني مقصدتش أبدًا إيذاء علاقتنا، فأنتم سبب سعادتي في كل ثانية لعبتها في هذا النادي العظيم.. أنتم اللي شجعتوني عشان أقدم أحسن حاجة عندي في كل ماتش، وخلتوني أحس بالفخر قدام عائلتي وشعب فلسطين كاملا، جمهور الأهلي هو صوت النادي وصورته أمام العالم، أنا فخور أنني لعبت قدامكم فخور أني لبست التيشرت الأحمر قدامكم جميعًا وبعتذر إذا صدر مني أي شيء ناحيتكم خلاكم تفكروا فيا بشكل مختلف".

واختتم: "شكرًا ليكم، لأنكم دائمًا كنتم جنبي، وساعدتموني على التطوّر والوصول" الشيء الوحيد اللي أقدر أقوله للي انا فيه دلوقتي.. حقيقي حبيت كل لحظة من حياتي كلاعب في الأهلي.. سنلتقي مجدداً".