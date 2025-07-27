شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي يغلق باب رحيل أسامة فيصل مع اقتراب نهاية الميركاتو الصيفي والان مع تفاصيل الخبر

أغلق نادي البنك الأهلي باب رحيل أسامة فيصل هداف الفريق مع اقتراب نهاية الميركاتو الصيفي الجاري، والذي يغلق أبوابه فى السادس من أغسطس المقبل، بعد توقف مفاوضات البنك الأهلي.

وأكد اللواء أشرف نصار، رئيس نادي البنك الأهلي، أن اللاعب يرحب بالاستمرار مع الفريق في الموسم المقبل، بعدما تم غلق ملف العروض، رغم اهتمام الأهلي وبيراميدز بالحصول على خدمات أسامة فيصل في وقت سابق.

وأعلن مسئولو نادي البنك الأهلي تعاقدهم مع 8 لاعبين بشكل رسمي خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري، حتى الآن، وهم، مصطفى شلبي قادماً من الزمالك لمدة 3 مواسم، أحمد ياسين لمدة موسمين، أحمد متعب 3 مواسم، مصطفى دويدار 3 مواسم، يسري وحيد لاعب الوسط المهاجم لمدة ثلاث مواسم، محمد أشرف بن شرقي لاعب خط وسط غزل المحلة السابق لمدة 4 مواسم، عمرو الجزار لمدة 3 مواسم، وأحمد قفة 3 مواسم.



من جانبه، حرص اللواء أشرف نصار، رئيس مجلس إدارة نادى البنك الأهلى، على زيارة الفريق الأول لكرة القدم فى معسكره المغلق ببرج العرب، وعقد اجتماعا مع الجهاز الفنى واللاعبين لتحفيزهم قبل انطلاق مشوار منافسات الموسم الجديد.

وطالبهم رئيس النادى ببذل أقصى درجات الجهد والتركيز فى التدريبات ودخول جميع المواجهات بهدف الفوز دون غيره حتى نحقق الأهداف التى كانت قريبة جدا فى الموسم الماضى.

وأكد نصار على ثقته الكبيرة فى الجهاز الفنى واللاعبين وقدرتهم على تحمل المسؤولية والوصول لأبعد نقطة فى جميع المنافسات، وفى ختام الاجتماع تعاهد الجميع على تقديم موسم متميز يليق باسم ومكانة نادى البنك الأهلى.

وكان فريق البنك الأهلى قد بدأ المرحلة الثانية من الإعداد للموسم الجديد، بمدينة برج العرب بالإسكندرية، وذلك خلال الفترة من 16 إلى 28 يوليو الجارى.