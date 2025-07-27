شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: الزمالك يعلن عن 3 صفقات خلال ساعات.. وحسام عبد المجيد يغلق صفحة الرحيل والان مع تفاصيل الخبر

كشف الإعلامى أحمد شوبير، عن إعلان الزمالك خلال ساعات عن التعاقد مع صفقات جديدة لتدعيم صفوف الفريق فى الموسم الجديد وهم عبد الحميد معالى قادما من اتحاد طنجة وأحمد ربيع لاعب خط وسط البنك الأهلى ومحمد إسماعيل لاعب زد.

وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى "مع شوبير" الذى يذاع عبر إذاعة أون سبورت إف إم، إن غالبا الصفقات الثلاث سيتواجدون غدا الإثنين فى التدريب.

وأكد شوبير، أن المددفع حسام عبد المجيد أغلق صفحة الإحتراف و لكنه طلب التقدير خلال المرحلة المقبلة، حيث سيعقد جلسة مع جون إدوارد عقب الإنتهاء من ملف الصفقات الجديدة.

ويمتد عقد حسام عبد المجيد الحالي مع نادي الزمالك حتى نهاية موسم 2027، ويتقاضى فيه مليون ونصف جنيه سنويًا، وهو ما ترى الإدارة أنه لا يتناسب مع المستوى الذي ظهر به اللاعب وتطوره الملحوظ منذ تصعيده للفريق الأول، وتهدف إدارة الزمالك إلى تعديل القيمة المالية للعقد، بما يتماشى مع تصنيف الفئة الأولى داخل الفريق، لضمان استقرار اللاعب نفسيًا وفنيًا.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، إقامة التدريبات على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي بداية من غدا الإثنين المقبل.

وكان الجهاز الفني قد منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية اليوم الأحد بعد ختام معسكر الفريق بالعاصمة الإدارية، ويستأنف الزمالك تدريباته يوم الاثنين المقبل، في إطار إعداد الفريق للموسم الجديد

وكان الفريق قد خاض ثلاث وديات في معسكره المغلق، فاز على رع ودياً بهدف دون رد، قبل أن يفوز على الشمس بخمسة أهداف مقابل أربعة، وخسر المباراة الأخيرة أمام وادي دجلة.