شكرا لقرائتكم خبر عن ريبيرو يستقر على رباعى الجبهتين اليُمنى واليسرى فى الأهلى.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

يدرس الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للأهلي، تثبيت الثنائي محمد هاني وعمر كمال عبد الواحد في الجبهة اليُمنى للفريق خلال الموسم المقبل، على أن يتقاسم كريم فؤاد ومحمد شكري قيادة الجبهة اليُسرى.

وحرص المدرب الإسباني على تجربة اللاعبين الأربعة في الجبهتين اليُمنى واليسرى خلال التدريبات الماضية وخلال وديتي الملعب والبنزرتي التونسيين الأخيرتين بمعسكر تونس واللتين إنتهتا بفوز الأهلي 4-1 و5_صفر على التوالي.

ونال اللاعبين الأربعة إعجاب خوسيه ريبيرو لذا رفض إضافة أي تدعيمات أخرى في هذين المركزين رغم أن هناك لاعبين كثريين تم ترشيحهم له للعب في الجبهة اليُمنى تحديداً وابرزها أحمد عيد لاعب المصري وأحمد هاني لاعب سيراميكا.

على صعيد متصل، تعود بعثة الأهلي إلى القاهرة ظهر اليوم، الأحد، بعد انتهاء معسكر تونس الذي أُقيم بمدينة طبرقة على مدار 10 أيام تقريباً خاض خلالها الفريق تدريبات يومية مكثفة بأحد الملاعب القريبة من فندق الإقامة، بجانب خوض مباراتين وديتين أمام الملعب والبنزرتي التونسيين، وفاز فيهما الأهلي 4-1 و5- صفر على التوالي، ونال المعسكر إشادة مسئولى النادي الأهلي والجهاز الفني للفريق بقيادة الإسباني خوسيه ريبيرو.

ومن المقرر أن يحصل الفريق على راحة لمدة 48 ساعة ثم يستأنف تدريباته الثلاثاء المقبل، وسيخوض الفريق مباراتين وديتين بالقاهرة لمواصلة الاستعداد للموسم الجديد الذي ينطلق ببطولة الدوري يوم 8 أغسطس المقبل، حيث سيتم إعلان قرعة الدوري اليوم، الأحد، حسبما أعلنت رابطة الأندية المحترفة.