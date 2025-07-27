شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يلتقى الثنائى أحمد ربيع ومحمد إسماعيل بمعسكر الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

التقى البرتغالى يانيك فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك ، بالثنائى أحمد ربيع ومحمد إسماعيل خلال معسكر الفريق الذى اختتم أمس السبت، في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

وظهر الثنائى أحمد ربيع الوافد من البنك الأهلى، ومحمد اسماعيل الوافد من زد في معسكر الزمالك خلال الساعات الماضية، بعد أن أتم الزمالك الاتفاق على ضم الثنائى من الأندية التي يلعبون لها، لتدعيم صفوف الأبيض خلال الميركاتو الصيفى.

الزمالك يستعد للإعلان عن ضم ربيع وإسماعيل

ومن المقرر أن يعلن الزمالك خلال الساعات القليلة القادمة عن ضم الثنائى أحمد ربيع ومحمد إسماعيل رسميا ، حيث تم الاتفاق على كافة البنود المالية والتعاقدية، سواء مع اللاعبين أو مع ناديهما، حيث شهدت الساعات الماضية خضوع اللاعبين إلى الكشف الطبي قبل الإعلان رسميا عن الصفقتين.

رئيس البنك الأهلى يكشف رحيل أحمد ربيع للزمالك

وكشف أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي، أن أحمد ربيع لاعب وسط الفريق، انتقل بشكل رسمي إلى نادي الزمالك، مشيرا إلى أن الإجراءات فقط هي من أخرت الصفقة، وكذلك نشر حساب البنك الأهلي صورة اللاعب وعلق: "بالتوفيق لنجمنا أحمد ربيع في خطوته القادمة مع نادي الزمالك".

وغادر محمد إسماعيل، مدافع فريق زد ، معسكر فريقه فى الإسكندرية استعدادًا للموسم الجديد، وذلك من أجل إتمام إجراءات انتقاله إلى صفوف نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويمثل التعاقد مع محمد إسماعيل خطوة جديدة ضمن خطة تدعيم الخط الخلفي في الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الذي يسعى لتجهيز قائمة قوية تنافس على البطولات فى الموسم المقبل تحت قيادة المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا.

ودع الحساب الرسمي لنادي البنك الأهلي عبر انستجرام أحمد ربيع لاعب وسط الفريق، تمهيداً لانتقاله إلى نادي الزمالك خلال الميركاتو الصيفي الجاري، وذلك بعد غيابه عن معسكر الفريق المقام حالياً بالإٍسكندرية استعداداً للموسم الجديد.

ويسعى الزمالك لإعادة بناء الفريق من جديد تحت قيادة مديره الفني الجديد، مستهدفًا المنافسة على جميع البطولات في الموسم المقبل،ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن الصفقات الثلاث عبر المنصات الإعلامية للنادى.

وتأتي هذه التحركات في إطار خطة شاملة لإعادة الزمالك إلى منصات التتويج، وسط دعم كبير من مجلس الإدارة، وتفاؤل واضح داخل أروقة النادي بعودة الفريق إلى سابق تألقه