شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الناشئين يستدعي آدم وليد لاعب سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختار الجهاز الفني لمنتخب الناشئين مواليد 2009 بقيادة حسين عبد اللطيف قائمة المنتخب للمعسكر الحالي والذي ينتهي يوم 28 يوليو الجاري .

اختار الجهاز الفني لمنتخب الناشئين أدم وليد لاعب سيراميكا ليكون ضمن صفوف المنتخب في المعسكر الحالي لما يقدمه اللاعب من أداء طيب ومميز مع فريقه في الموسم المنتهي وما جعله في بؤرة اهتمام الجهاز الفني للمنتخب ليكون أحد الركائز الأساسية.

الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسين عبد اللطيف يقيم المعسكر المفتوح بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر بناء علي رؤية مجلس اتحاد الكرة الذي يتمسك بإقامة معسكرات المنتخبات في مشروع الهدف.

جاء اختيار الجهاز الفني للمنتخب لأدم وليد لاعب سيراميكا بناء علي المستوي المتميز الذي يقدمه اللاعب مع فريقه بعد متابعة من جهاز المنتخب الي يهدف من وراء المعسكر الحالي لاختيار العناصر الأفض1ل التي ستمثل المنتخب في الفترة المقبلة لتجهيزه للاربتاطات الرسمية.