شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب بيراميدز يكشف سبب غياب رمضان صبحي عن ودية قاسم باشا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور مصطفى المنيري، رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز ، السبب وراء غياب رمضان صبحي عن مباراة قاسم باشا التركي الودية، فى إطار معسكر الفريق الأوروبي المقام بمدينة "أزميت" فى تركيا.

بيراميدز حقق الفوز على قاسم باشا بهدف دون مقابل سجله مروان حمدي في مباراة ودية جمعت بين الفريقين على ملعب قاسم باشا في ثاني وديات بيراميدز في معسكر تركيا.

وأوضح المنيري أن رمضان صبحي شعر بشد خفيف فى العضلة الضامة خلال التدريب الذي سبق المباراة باسطنبول، وفضل الجهاز الفني منحه راحة من اللقاء الودي، على أن يجري أشعة خلال ساعات لتحديد مدى قوة الإصابة وموعد مشاركته في التدريب الجماعي، حيث يؤدي تدريبات تأهيلية حاليا فى الجيم تمهيدا للعودة سريعا.

وجاءت مواجهات بيراميدز خلال الدور الأول، وفقا لما أسفرت عنه القرعة كالتالى:

الجولة الأولى .. بيراميدز أمام وادى دجلة

الجولة الثانية مع الإسماعيلي

الجولة الثالثة.. المصرى أمام بيراميدز

الجولة الرابعة.. بيراميدز أمام ودرى سبورت.

الجولة الخامسة الأهلى أمام بيراميدز.

الجولة السادسة .. بيراميدز باى .

الجولة السابعة.. بيراميدز أمام زد.

الجولة الثامنة.. كهرباء الإسماعيلية أمام بيراميدز.

الجولة التاسعة.. بيراميدز أمام طلائع الجيش

الجولة العاشرة .. بتروجت أمام بيراميدز .

الجولة الحادية عشرة..بيراميدز أمام فاركو .

الجولة الثانية عشرة..انبى أمام بيراميدز .

الجولة الثالثة عشرة..بيراميدز أمام الاتحاد السكندرى .

الجولة الرابعة عشرة..بيراميدز مع المقاولون .

الجولة الخامسة عشر..البنك الأهلى مع بيراميدز .

الجولة السادسة عشرة ..بيراميدز أمام الجونة .

الجولة الثامنة عشرة..سموحة مع بيراميدز .

الجولة التاسعة عشرة ..غزل المحلة مع بيراميدز

الجولة العشرون.. بيراميدز مع الزمالك .

الجولة الحادية والعشرون.. حرس الحدود أمام بيراميدز.