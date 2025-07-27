شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فتوح يؤدى تدريبات خاصة تحت إشراف أخصائى التأهيل بالزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى أحمد فتوح ، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية خاصة اليوم، الأحد، تحت إشراف علاء رجب أخصائي التأهيل بالنادي. جاء ذلك بناء على قرار جون إدوارد المدير الرياضي، بالاتفاق مع عبد الناصر محمد مدير الكرة بالزمالك، من أجل تجهيز اللاعب للفترة المقبلة.

ومن المقرر أن يستأنف فريق الزمالك تدريباته غداً، الاثنين، على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، في إطار إعداد الفريق للموسم الجديد.

وكان الجهاز الفني بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا قد منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم الأحد، بعد انتهاء معسكر الفريق بالعاصمة الإدارية بالأمس.