شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يعلن عودة ديفيد ديفيز لقيادة رجال كرة اليد فى الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 27 يوليو 2025 07:47 م

أعلن النادي الأهلي عودة الإسباني ديفيد ديفيز لقيادة فريق رجال كرة اليد في الموسم الجديد، بعدما سبق وتولى قيادة الفريق الأحمر في الموسم قبل الماضي.

ورحل ديفيز عن تدريب يد الأهلي قبل بداية الموسم الماضي وتعاقد النادي مع الدنماركي المخضرم ستيفات مادسن، قبل أن يرحل الأخير عقب نهاية الموسم الماضي، بعد تلقيه عرضا مغريا من قبل نادي باريس سان جيركان الفرنسي.

وحقق الأهلي 6 ألقاب تحت قيادة مادسن الذي رحل عن قيادة الفريق، وجاء بدلا منه ديفيد ديفيز.

وتوج فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى مؤخرا بلقب السوبر الأفريقى لكرة اليد بالفوز على الترجى التونسى فى النهائى على صالة الأمير عبد الله الفيصل بالنادى الأهلى فرع الجزيرة، ليتأهل إلى بطولة العالم للأندية 2025 بمصر.

كما فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى قد حصد لقب الكؤوس الأفريقية للمرة الخامسة فى تاريخه بالفوز على الزمالك 31-28 فى النسخة رقم 41 التى يستضيفها النادى الأهلى على صالة الأمير عبد الله الفيصل.