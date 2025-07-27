شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يعلن التعاقد مع صامويل أومسا قادما من بيراميدز على سبيل الإعارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقد مسئولو الجونة مع النيجيري صامويل أومسا قادما من بيراميدز لمدة موسم على سبيل الإعارة في إطار خطة الإدارة نحو تدعيم الفريق بصفقات سوبر.

يأتي ذلك في إطار سعى الإدارة نحو البقاء بالدورى الممتاز وعدم الهبوط للمحترفين ، خاصة وأن المنافسة ستشهد صراع قوى للإستمرار بالمسابقة خاصة وأن هناك العديد من الأندية التي قامت بتدعيم صفوفها بشكل جيد .

كان مسئولو نادى الجونة قد استقروا على تعيين أحمد مصطفى "بيبو" مديرًا فنيًا للفريق خلفًا لعلاء عبد العال، الذي أنهى مهمته مع الفريق بالتراضي بعد موسمين من العمل المتواصل.

من ناحية أخرى أعلن نادى الجونة تجديد إعارة الثنائى الغاني جينيرال حفيظ ومحمد النحاس لاعبى الفريق الساحلى لمدة موسم قبل انطلاق مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز.