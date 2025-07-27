شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواجهات وادى دجلة فى الدورى الممتاز.. بداية نارية مع بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضعت قرعة الدورى الممتاز للموسم الجديد 2025/2026، بمركز المنتخبات الوطنية فى السادس من أكتوبر، فريق وادى دجلة الصاعد حديثا لبطولة الدورى فى مواجهة نارية فى الأسبوع الأول أمام بيراميدز.

وجاءت مواجهات فريق وادى دجلة على النحو التالي:

الجولة الأولى: وادى دجلة مع بيراميدز

الجولة الثانية: وادى دجلة مع إنبى

الجولة الثالثة: وادى دجلة مع بتروجت

الجولة الرابعة: وادى دجلة مع زد

الجولة الخامسة: وادى دجلة مع الزمالك

الجولة السادسة: وادى دجلة مع كهرباء الإسماعيلية

الجولة السابعة: وادى دجلة مع طلائع الجيش

الجولة الثامنة: وادى دجلة مع البنك الأهلى

الجولة التاسعة: وادى دجلة مع سموحة

الجولة العاشرة: وادى دجلة مع فاركو

الجولة الحادية عشرة: وادى دجلة مع مودرن سبورت

الجولة الثانية عشرة: وادى دجلة مع الاتحاد السكندرى

الجولة الثالثة عشرة: وادى دجلة مع حرس الحدود

الجولة الرابعة عشرة: وادى دجلة مع المصرى

الجولة الخامسة عشرة: وادى دجلة مع غزل المحلة

الجولة السادسة عشرة: وادى دجلة مع الأهلى

الجولة السابعة عشرة: وادى دجلة مع المقاولون العرب

الجولة الثامنة عشرة: وادى دجلة مع الإسماعيلى

الجولة التاسعة عشرة: راحة

الجولة العشرون: وادى دجلة مع سيراميكا

الجولة الحادية والعشرون: وادى دجلة مع الجونة

ونجح مسئولو وادى دجلة في التعاقد مع هشام محمد لاعب وسط الإسماعيلى، وإبراهيم البهنسى لاعب وسط أسوان، وأحمد الشيمى لاعب الاتحاد والمقاولون السابق، ومحمد رجب مدافع الاتحاد، وعمرو حسام قادما من زد، وأحمد فاروق من ديروط، وأحمد أيمن من الاتحاد السكندرى.

وقرر محمد الشيخ المدير الفنى لفريق وادى دجلة، الاستغناء عن 9 لاعبين وتوجيه الشكر لهم استعدادًا للموسم الجديد، وتعويضهم بالعديد من الصفقات القوية لتدعيم كل المراكز، وجاء أبرزهم عبد الكافى رجب حارس المرمى الذى انتهى تعاقده مع الفريق، ومحمد الشيبى، وليد عادل، كريم حلاوة، أحمد جمال، فهد أبو الفتوح، كامتشو، مؤمن عاطف، وباستن.